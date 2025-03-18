Пенсионеры не смогут позволить себе эти базовые вещи через 5 лет

Выход на пенсию часто воспринимается как период отдыха и наслаждения жизнью без рабочих хлопот. Однако финансовая ситуация для пенсионеров стремительно меняется, создавая новые вызовы. Согласно прогнозам New Trader U, в ближайшие пять лет представители среднего класса могут столкнуться с трудностями в покрытии нескольких ключевых затрат.

Пенсионеры

В частности, в исследовании отмечено, что пенсионеров могут ожидать трудности в связи с ростом расходов на жилье. Отмечается, что люди, живущие на фиксированный доход, могут испытывать проблемы с содержанием собственной недвижимости. В то же время арендаторы не застрахованы от увеличения цен на жилье, ведь во многих странах аренда растет быстрее уровня инфляции, что создает дополнительную нагрузку на бюджет пенсионеров.

Еще один вызов для пенсионеров – это удорожание медицины. Правда в том, что медицинские расходы всегда были серьезной статьей расходов для пожилых людей, но ожидаемый рост цен в последующие пять лет вызывает особую обеспокоенность. Расходы на лекарства и услуги врачей продолжают увеличиваться, что становится особенно ощутимым для людей с хроническими заболеваниями. Чтобы уменьшить финансовое бремя, пенсионерам следует сосредоточиться на профилактике болезней и поддержании здорового образа жизни.

Кроме того, пенсионеры могут столкнуться с ростом транспортных расходов. Многие считают, что после ухода на пенсию расходы на транспорт существенно сокращаются. Однако даже без ежедневных поездок на работу пенсионерам необходимо передвигаться по городу – посещать врачей, мероприятия или встречи с родственниками. Стоимость содержания автомобиля, в частности топлива, ремонта и страхования, растет, что делает собственный транспорт финансово обременительным. В некоторых случаях более дешевой альтернативой могут стать общественный транспорт или сервисы совместных поездок.

И еще одна неприятная новость – рост расходов, связанных с путешествиями. Правда в том, что многие люди мечтают об активном отдыхе после ухода на пенсию, однако путешествия и досуг могут стать менее доступными из-за инфляции. Рост цен на билеты, гостиницы и развлечения заставляет пенсионеров пересматривать свои планы. Даже обычные местные развлечения, такие как походы в кафе или посещение театров, могут стать финансовым вызовом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, о каких льготах не знают пенсионеры.



