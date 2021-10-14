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Пенсионеры, не покидая Донецк и Луганск, смогут получать украинские пенсии

Власть пошла на уступки украинцам, которые остались на оккупированных территориях

сегодня, 11:28
Автор:

Кравцев Сергей

Кабинет министров принял постановление, которое разрешает пенсионерам, лицам, которые получают социальную помощь, не выезжая с оккупированных территорий Донбасса, получать украинские соцвыплаты. Официально постановление вступит в силу с 1 января 2022 года. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "Ukrlife.TV" рассказал советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Пенсионеры, не покидая Донецк и Луганск, смогут получать украинские пенсии

Пенсионеры ОРДЛО. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, для того, чтобы воспользоваться возможностью получать пенсии, фактически находясь в Донецке и Луганске, пенсионерам нужно скачать общегосударственное приложение "Дія". Там подтвердить электронную подпись и после этого зайти на страницу Пенсионного фонда и закрепить этой электронной подписью возможность получать пенсию цифровым способом, на карточку. Таким образом не придется ехать в банк или ЦНАП и там получать деньги.

Алексей Арестович подчеркнул здесь власть идёт навстречу людям, которые оказались на оккупированных территориях. Он также напомнил, что власть пошла на снятие штрафов за переезд на территорию Украины через российскую границу. 

По словам Арестовича, российские наёмники опять берут людей в заложники и фактически запрещают пересекать пункты пропуска в сторону Украины. Так был закрыт пункт пропуска в Станице-Луганской. Мотив боевиков – из-за вспышки заболеваемости коронавируса. Советник главы ОП подчеркнул, с запуском "Дії" украинцы на оккупированных территориях смогут не поддаваться на шантаж боевиков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x6GlgJSpp24
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