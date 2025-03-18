Пенсионеры имеют право на доплату к пенсии, но не знают об этом: сколько могут получить

В 2025 году некоторые пенсионеры получат возрастные надбавки к своим выплатам. Речь идет о гражданах, достигших 70, 75 или 80 лет.

Пенсии в Украине

Главным условием для получения доплаты является размер пенсии – она не должна превышать 10,34 тыс. грн.

Следовательно, пенсионер в возрасте от 70 до 75 лет имеет право на получение доплаты в размере 300 гривен. Если пенсионеру от 75 до 80 лет, то уровень доплаты составляет 456 гривен. Больше всего доплата к пенсии полагается людям от 80 лет и старше. Они имеют право на получение 570 гривен к пенсии.

Следует отметить, что выплачивается только одна возрастная доплата по возрасту пенсионера, комбинирование нескольких надбавок не предусмотрено.

Кроме этого, пенсионеры старше 80 лет могут претендовать на дополнительные выплаты, но для этого нужно оформить соответствующую помощь. Она назначается не всем, а только отдельным категориям. А именно гражданам старше 80 лет, пенсионерам, получающим выплаты по возрасту. Кроме того, дополнительная помощь принадлежит и лицам, проживающим сами или нуждающимся в постоянном уходе.

Все выплаты производятся через Пенсионный фонд Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что многие украинцы после выхода на пенсию даже не догадываются о преимуществах, которые им предоставляет государство. Пенсионное удостоверение позволяет получать скидки или пользоваться некоторыми услугами бесплатно. Следовательно, в 2024 году право на пенсию имеют граждане, достигшие 60-летнего возраста и имеющие не менее 32 лет трудового стажа. После оформления пенсионного удостоверения они могут воспользоваться рядом социальных льгот.



