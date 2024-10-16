Пенсии в Украине: где живут самые и менее обеспеченные пенсионеры

Последние данные Пенсионного фонда Украины свидетельствуют о серьезных отличиях в пенсионных выплатах по всей стране, с самыми высокими пенсиями в столице и ощутимо ниже в западных регионах. В общей сложности, более 10 миллионов украинских пенсионеров получают выплаты, которые существенно колеблются от 66 до 370 долларов в месяц.

Пенсии в Украине: сколько на самом деле получают пенсионеры

Средняя пенсия по стране составляет 5851 гривну или 141 доллар, но цифры сильно разнятся в зависимости от региона. В Киеве средняя выплата достигает 7971 грн, что на 36% больше среднего показателя по Украине. Для сравнения, в Тернопольской области средняя пенсия составляет 4460 грн.

Интересно, что 43% украинских пенсионеров получают менее 100 долларов в месяц. Половина из них получает минимальную пенсию – 2760 грн. В то же время 25,6% пенсионеров (это почти 2,64 миллиона человек) получают от 5 000 до 10 000 гривен. Для них средняя выплата составляет около 6860 грн, или около 165 долларов.





Среди имеющих пенсию от 4 000 до 5 000 гривен, что составляет 18,6% от общего количества, средняя выплата — 4414 гривен (это около 100 долларов). Однако только 12,7% пенсионеров могут похвастаться выплатами более 10 000 грн, а их средняя пенсия — 15 354 грн, или 370 долларов.

Исследование также показывает, что большинство пенсий в стране выплачивается через банки, с наибольшей долей выплат через ПриватБанк (57,8%) и Сбербанк (31,8%).

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