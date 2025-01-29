Пауза пугает: у Зеленского признались, какое решение команды Трампа серьезно беспокоит

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Кравцев Сергей
Приостановка финансирования USAID не может не смущать, но это "не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть". Как информирует портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале написала заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Ирина Верещук отметила, что занимается гуманитарным реагированием, и "пауза на 90 дней от ключевого донора не может не смущать".
Ирина Верещук добавила, что "пока мы стабилизируем ситуацию, от проектных команд нужно уберечь людей и наработки".
Читайте на портале "Комментарии" — из США поступили тревожные новости. Рейтинговое издание Politico написало о том, что госсекретарь США Марко Рубио издал приказ, приостанавливающий на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины. Эту информацию подтвердило также Reuters. В то же время спецпредставитель президента США Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США рассматривают возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. О чем говорят эти две новости? Может ли быть так, что таким образом Трамп посылает очередной сигнал Путину о том, что он готов прекратить поддержку Украины ради начала переговоров, а в противном случае будут санкции и будет больше оружия для Киева за счет замороженных активов РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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