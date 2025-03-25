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Пасха 2025: синоптик предупредил украинцев о неприятных погодных условиях

За неделю до праздничного дня температура воздуха будет колебаться в пределах 10-15 градусов, однако периодические грозы не исключены.

сегодня, 11:05
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Клименко Елена

Погода в Украине на Пасху 2025 обещает быть достаточно комфортной, хотя с определенными погодными нюансами. Народный синоптик Станислав Щедрин в своем интервью Главреду рассказал, что за неделю до праздничного дня температура воздуха будет колебаться в пределах 10 до 15 градусов, однако периодические грозы не исключены.

Пасха 2025: синоптик предупредил украинцев о неприятных погодных условиях

Погода в Украине на пасху. Фото: 24 Канал

"Погода будет прохладной, с температурными показателями от 10 до 15 градусов, но на отдельных территориях могут возникать грозы", — отметил Щедрин.

Также синоптик предупредил о возможных заморозках на территории Украины в апреле. По его словам, на поверхности почвы в ночное время температура может опуститься до -2 градусов, что касается северо-восточных и восточных областей страны.

Прогноз на Пасху 2025 в Украине

На Пасху, 20 апреля 2025, синоптики прогнозируют периодические дожди и грозы в западных, северных и частично восточных областях Украины. В то же время, на большинстве территории страны осадков не ожидается. В южных областях температура будет колебаться между 15 и 18 градусами, тогда как в западных регионах от 10 до 15 градусов. В северных, северо-восточных и центральных областях температура также будет держаться от 10 до 15 градусов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине во вторник, 25 марта, ожидается переменная погода. На юге, в центральных областях и в Луганской области температура будет достаточно теплой, днем будет колебаться от 12 до 16 градусов. В то же время на севере страны будет холоднее, с температурой в пределах 9-12 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.



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Источник: https://glavred.net/synoptic/pogoda-u-kvitni-bude-anomalnoyu-prognoz-na-velikden-v-ukrajini-10649978.html
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