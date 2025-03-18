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Пасха 2025 года в Украине: дата празднования и традиции наиболее важного церковного праздника

В отличие от Рождества Христова, дата празднования Пасхи меняется каждый год, поскольку она зависит от первой полной Луны после весеннего равноденствия.

сегодня, 13:55
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Автор:
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Клименко Елена

Пасха или Воскресение Христово является одним из важнейших праздников в христианской традиции.

Пасха 2025 года в Украине: дата празднования и традиции наиболее важного церковного праздника

Фото: из открытых источников

В отличие от Рождества Христова, дата празднования Пасхи меняется каждый год, поскольку она зависит от первой полной Луны после весеннего равноденствия.

Когда будем праздновать Пасху 2025 года

В 2025 году Воскресение Христово будут праздновать одновременно христиане обоих обрядов – 20 апреля.

Пасха является государственным праздником в Украине. Поскольку он всегда выпадает на воскресенье, в следующий понедельник обычно выходной. Однако в условиях военного положения это правило не действует, и поэтому понедельник 21 апреля 2025 года будет рабочим.

Пасха, Страстная неделя и Великий пост: традиции празднования

Перед Пасхой проходит Великий пост, продолжающийся семь недель. В это время верующие воздерживаются от пищи животного происхождения: мяса, яиц, молока и масла.

Особую важность для христиан имеет Страстная неделя, последняя перед Пасхой. В эти дни вспоминаются Страсти Христовы и последние дни на земле.

Ежедневные традиции Страстной недели:

·          Великий понедельник — день, когда вспоминают ветхозаветный патриарх Иосиф и проклятие смоковницы.

·          Вторник Страстной недели — честь учений Христа в Иерусалимском храме.

·          Большая среда – день, когда Иисуса отдали на страдания и смерть.

·          Чистый четверг – установление таинства Евхаристии.

·          Большая пятница – день, когда Иисуса распяли. Это день скорби и размышлений.

·          Великая суббота – упоминание о понижении Христа в ад, где Он избавил праведников.

·          Вечер субботы – начало праздничного богослужения и освящение куличей и пасхальных яиц.

·          После освящения пищи на Пасху следует поделиться подаянием с нуждающимися, что по верованиям приносит благополучие в дом. Праздничная трапеза начинается с яиц.

Что нельзя делать на Пасху

Церковь запрещает приносить в храм алкоголь, блюда из крови животных, фрукты, овощи и материальные ценности.

Также существуют определенные ограничения по поведению:

·          Запрещено выполнять тяжелый физический труд, строить, ремонтировать, убирать или стирать.

·          Нельзя ссориться или иметь плохие намерения.

·          На Пасху не следует венчаться или посещать кладбище.

·          Освященную пищу нельзя выбрасывать – ее нужно отдать животным или сжечь.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Пасха — один из важнейших христианских праздников в мире. В то же время между православными и католическими традициями существует ряд отличий. В первую очередь речь идет о дате празднования. Так вот, православная и католическая Пасха не всегда совпадают в датах, поскольку их исчисляют по разным календарям: православные пользуются юлианским или новоюлианским календарем, а католики — григорианским.



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