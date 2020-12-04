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Партнёр Радуцкого по медицинскому бизнесу торгует журналистскими удостоверениями

За 1800 гривен "покупателю" предлагают "приказ о назначении на должность журналиста", бланк для журналистских запросов и даже наклейку "пресса" на лобовое стекло автомобилей

сегодня, 11:43
Автор:

Станислав Молчанов

Всеукраинская общественная организация "Журналисты против коррупции" торгует журналистскими удостоверениями по 1800 грн за штуку. А рекламирует такой "товар" Национальный союз независимых журналистов. Об этом сообщает портал "Детектор Медиа"

Партнёр Радуцкого по медицинскому бизнесу торгует журналистскими удостоверениями

ФОТО: Из открытых источников

Кроме журналистского удостоверения "покупателю" также предлагают "приказ о назначении на должность журналиста", бланк для журналистских запросов и даже наклейку "пресса" на лобовое стекло автомобилей. 

Одним из членов ВОО "Журналисты против коррупции" является партнер по медицинскому бизнесу депутата от "Слуги народа" Михаила Радуцкого — Антон Гура. Последний стал позиционировать себя журналистом недавно, и до марта текущего года именовался "активистом". 

"Гура изначально на волонтерских основах, а потом уже в качестве журналиста "Журналисты против коррупции" посетил около 150 медицинских и других государственных учреждений по всей Украине", — отмечалось в одной из петиций на имя президента Владимира Зеленского.

С главой  комитета по вопросам здравоохранения Радуцким, Гуру связывают длительная дружба в Facebook, взаимная публичная поддержка друг друга в эфирах программ "Право на владу" и "Свобода слова" Савика Шустра, а также тесное личное общение.

Кроме всего этого, Гура является полноценным бизнес-партнёром  народного депутата.  К примеру, еще 6 марта Гура разместил на своей странице пост с предложением купить у него медицинские маски из Китая — по 70 и по 100 грн за штуку.  Именно те, на которые в стране тогда был жуткий дефицит, спровоцированный Радуцким.  Ведь еще 29 февраля стало известно, что компания нардепа скупила и перепродала в Китай 28 миллионов защитных средств. 

Кроме того,   Гура активно торгует медоборудованием и расходными материалами, которые реализовывают и фирмы Радуцкого.  За бюджетные средства у "журналиста"  украинские больницы покупают преимущественно системы для забора анализа крови, адаптеры с иглами, фармацевтические холодильники и не только. Их  стоимость составляет десятки миллионов гривен. 

Несмотря на наличие такого бизнес-партнёра как Радуцкий, Гура не упускает возможности "попросить" материальной помощи у своих подписчиков в социальных сетях. В его активистских постах часто появляется номер его личной карты, и он обращается к своим поклонникам с просьбой выслать деньги "на солярку". Возможно, таким образом он стремится убедить народ в своей независимой деятельности. 



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