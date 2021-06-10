Парламенту рекомендуют расширить полномочия частных исполнителей: подробности

В повестку дня работы Верховной Рады включен новый законопроект №4330, который существенно увеличит полномочия частных исполнителей. Об этом сообщает Информационное управление Аппарата парламента Украины.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Как отмечается в сообщении, проект нового закона уже рассмотрели и согласовали в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности парламента. И теперь он предлагает Верховной Раде принять во втором чтении и в целом этот новый закон о расширении полномочий частных исполнителей.

Важно, что этот документ уравнивает полномочия частных и государственных исполнителей.

Согласно новому проекту закона, частным исполнителям позволят взымать административные штрафы.

Также эти специалисты получат полномочия осуществлять взыскание по делам, где должником являются государственные или коммунальные предприятия. Однако размер взысканий не должен превышать 100 тысяч гривен.

Чтобы на полную заработал меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором, нужен новый закон. А Украина в рамках этого документа сможет воспользоваться макрофинансовой помощью Европейского Союза.

Этот документ в парламенте одобрили в первом чтении в конце мая.

Недавно издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, когда в Верховной Раде Украины смогут рассмотреть законопроект о реформе Конституционного суда Украины.

По словам спикера Дмитрия Разумкова, это произойдет уже в ближайшее время, ведь парламентарии не намерены затягивать рассмотрение этого важного для общества закона.

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