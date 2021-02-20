Парламент может отменить сезонный перевод часов

Парламентский комитет по вопросам экономического развития подтвердил готовность законопроекта об отмене перехода на летнее и зимнее время. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады. Автор законопроекта — первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

Часы, фото - из открытых источников

По словам автора идеи, переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека. Стефанчук заверил, что он "проконсультировался с Национальной академией наук Украины".

"Абсолютно все без исключения поддерживают идею отменить сезонный перевод часов, поскольку это негативно влияет на биоритмы… В случае необходимости при подготовке законопроекта ко второму чтению мы сможем предусмотреть возможность предоставления некоторым территориальным общинам права вводить региональное рабочее время", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 27 октября украинцы в последний раз перейдут с летнего времени на зимнее, переведя стрелки часов на час назад. Но врачи утверждают, что такой процесс негативно повлияет на состояние здоровье человека. Несмотря на то, что перевод часов подарит гражданам еще один час сна, их организм при этом может серьезно пострадать. Ученые из Германии утверждают, что такие перемены негативно влияют на установленные биоритмы человека и приводят к различным нарушениям.

В первую очередь, страдает эмоциональное состояние. Исследователи из Дании провели эксперимент с участием 185 тысяч человек и установили, что переход на зимнее время увеличивает риск депрессии на 8-11%. Помимо этого, появляется стресс, постоянная усталость и раздражительность.

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