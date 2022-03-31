Парк природы "Беремицкое" на Черниговщине: как помочь диким животным

Фото Фейсбук Парк природы "Беремицкое"

В Черниговской области создан парк природы "Беремицкое", он функционирует с 2017 года в селе, расположенном в Козелецком районе. В марте парк получил финансовую помощь от команды Общественной организации UAnimals.

По информации ГО, парку перечислили 50 тысяч грн для закупки кормов животным, которые там проживают. Известно, что на территории парка живут: лоси, тарпаны, дикие свиньи, олени, лани, косули, лисы, зайцы и другие дикие обитатели. Парк работает над восстановлением экосистем берегов Десны, воссозданием природной среды лесостепных и степных зон Черниговского региона, и финансируется из средств Благотворительного фонда "Беремицкое Биосфера".

Сейчас парку нужна помощь с кормами, желающие могут найти нужную информацию на странице парка.



"Парк природы Беремицкое просит помощи для обеспечения кормом животных проживающих в парке. Наши лоси Аслан и Ева нуждаются в заготовке веников. Также в апреле мы начнем заготовку сена для нашей конюшни", — говорится в сообщении.

Парк "Беремицкое" содержит мини-зоопарк, конюшни, также там есть музей диких кошек. Общая территория составляет до 500 гектаров природной среды, сохраненной для диких животных.



На окраине села Беремицкое расположен орнитологический заказник местного значения "Кулик", где живут не только пернатые. Общая площадь заказника более 85 га. На берегах Десны гнездятся птицы, охраняемые Красной книгой Украины и занесенные в приложения II и III Бернской конвенции.

Здесь обитают редкие виды: кулик-сорока, крячок малый, коршун черный, сорокопуд, серый аист черный, нерозень, гоголь, малый подорлик, змееид, орлан-белохвост, сова болотная и другие.

Как сообщал портал, в селе Ясногородка в Киевской области до полномасштабного вторжения функционировала Ясногородская страусина ферма. В конце марта волонтерам удалось доехать до села и начать эвакуацию уцелевших животных.

Фото — Фейсбук Парк природы "Беремицкое"

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