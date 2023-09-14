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Пара занялась сексом в самолете: пассажиры салона сняли инцидент на видео

В сеть попало видео, на котором застукали пару пассажиров за половым актом в кабине туалета во время полета самолета.

сегодня, 09:09
Автор:
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Slava Kot
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Пикантный инцидент произошел на самолете компании easyJet, совершавшем полет из британского города Лутон на курортный остров Ибица. Пару поймали во время полового акта в туалете самолета и сняли на видео, которое уже получило более 5 млн просмотров.

Пара занялась сексом в самолете: пассажиры салона сняли инцидент на видео

Пара занялась сексом в самолете. Фото из открытых источников

На видео видно, что бортпроводник стоит у туалета самолета и под крики пассажиров открывает туалет. В нем оказались полуобнаженные мужчина и женщина, занимавшиеся сексом. Пара не планировала останавливаться, поэтому мужчина быстро закрыл дверь туалета. Бортпроводник смутился от инцидента, а пассажиры в салоне самолета начали бурно реагировать на ситуацию.


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Просмотреть видео, как пару поймали за сексом в туалете самолета во время полета можно ниже:

В компании easyJet подтвердили, что инцидент действительно произошел на борту самолета. По прибытии на Ибицу двух пассажиров встретила полиция из-за их ненадлежащего поведения во время полета. Неизвестно, были ли арестованы мужчина и женщина, однако согласно британским законам заниматься сексом в туалете, к которому имеет доступ публика, запрещено.

Пара присоединилась к клубу "высокой мили" (Mile High Club) – он описывает группу людей, имевших половой акт на борту самолета во время полета. Исследователи предполагают, что люди, занимающиеся сексом во время полетов имеют фантазии о пилотах или бортпроводниках, или же это своеобразный фетиш под названием механофилии, что означает сексуальное влечение к таким машинам как автомобили, вертолеты и самолеты. Другим объяснением также указывают на привлекательность чего-то табуированного и риска от того, что человек может быть разоблачен во время полового акта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина во время секса получил тройной "перелом" полового органа.

Также "Комментарии" писали о самолете с пассажирами, который летел из Италии в Лондон, однако попал в Африку.



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Источник: https://twitter.com/VideosIrish/status/1700876421126623285
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