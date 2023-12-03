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Пара нашла письмо в бутылке: они были ошеломлены, когда прочли сообщение

Прочитав письмо в бутылке с сообщением, найденным в море, пара пожалела о своем поступке.

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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Молодая пара во время прогулки по берегу моря вдруг увидела плавающую бутылку. Они обнаружили, что в бутылке письмо. Сначала им показалось, что это интересный случай и романтическое событие. Пара открыла бутылку и прочла записку. Когда они это сделали, то пожалели о своем поступке.

Пара нашла письмо в бутылке: они были ошеломлены, когда прочли сообщение

Пара нашла бутылку с шокирующим сообщением. Фото из открытых источников

Во время прогулки по пляжу в Австралии Кристал и Рик случайно заметили бутылку в море. Они решили снять на видео этот интригующий момент.


Внутри находки была бумажка и что-то вроде грязного песка. Кристал открыла бутылку и пыталась достать бумажку, в этот момент пыль из бутылки высыпалась и развеялась. Женщина не смогла достать письмо, поэтому решила его прочесть через бутылку.

Пара думала, что в бутылке возможно будет письмо из прошлого или романтическая записка, однако все оказалось совсем иначе. В бутылке вместо признания была только одна просьба.

"Здесь покоится прах Джеффри. Если вы найдете его, пожалуйста, бросьте бутылку в море, чтобы я мог продолжить свое путешествие", — говорится в записке.

Шокированная женщина поняла, что она высыпала прах Джеффри из бутылки. Просмотреть необычное видео с необычной находкой на море можно ниже:

Пара собрала песок и прах на пляже, высыпала в бутылку и бросила ее в море.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новой программе NASA, позволяющей каждому человеку на Земле отправить свое имя в космос с помощью "бутылки с сообщением". Имена всех желающих отправятся космическим кораблем на спутник Юпитера – Европу.

Также "Комментарии" писали о том, кто должен платить за сбитую бутылку или другой товар в магазине.



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Источник: https://www.tiktok.com/@auslapourway/video/7293773767979977986
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