Папа Римский введет новый праздник - подробности

Папа Римский Франциск планирует ввести еще один праздник. О своем намерении понтифик недавно сообщил в Twitter-аккаунте.

Папа Римский Франциск введет новый праздник. Фото: 112.ua

Франциск заявляет, что к основным праздникам нужно добавить день для поздравления бабушек и дедушек. Священнослужитель аргументирует свое мнение и убеждает, почему этот праздник действительно нужен.

"Бабушки и дедушки являются связующим звеном между поколениями, чтобы передавать молодым опыт жизни и веру. Поэтому я решил установить Всемирный день бабушек и дедушек и пожилых людей, который будет проводиться ежегодно в четвертое воскресенье июля", — сообщил Папа Римский.

Стоит добавить, что День дедушек и бабушек уже существует, однако неофициально. Создан праздник еще в 2009 году в Нидерландах. Местные цветоводы хотели осчастливить старшее поколение и предложили дарить своим дедушкам и бабушкам живые цветы в горшках.

День дедушек и бабушек отмечается почти в тридцати странах мира, в том числе и в Украине. Праздник приходится на 28 октября.

Напомним, что в этом году Папа Франциск впервые пропустил новогоднюю мессу. Произошло это из-за внезапного обострения ишиаса, который вызывает боль в правой ноге.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Папа Римский Франциск попал в скандал. Он поставил лайк в социальной сети под снимком полуобнаженной 18-летней модели. Известно, что девушку зовут Маргот. Она сама заметила лайк Папы Римского и даже решила написать об этом в своем профиле. Детали ситуации читайте на нашем сайте.

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