logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.01.2021

BTC/USD

32936.87

ETH/USD

1314.04

LTC/USD

128.32

НБУ 31.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Папа Римский введет новый праздник - подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Папа Римский введет новый праздник - подробности

Этот праздник существует неофициально в тридцати странах мира

сегодня, 19:00
Автор:

Кириєнко Анна

Папа Римский Франциск планирует ввести еще один праздник. О своем намерении понтифик недавно сообщил в Twitter-аккаунте.

Папа Римский введет новый праздник - подробности

Папа Римский Франциск введет новый праздник. Фото: 112.ua

Франциск заявляет, что к основным праздникам нужно добавить день для поздравления бабушек и дедушек. Священнослужитель аргументирует свое мнение и убеждает, почему этот праздник действительно нужен.

"Бабушки и дедушки являются связующим звеном между поколениями, чтобы передавать молодым опыт жизни и веру. Поэтому я решил установить Всемирный день бабушек и дедушек и пожилых людей, который будет проводиться ежегодно в четвертое воскресенье июля", — сообщил Папа Римский.

Стоит добавить, что День дедушек и бабушек уже существует, однако неофициально. Создан праздник еще в 2009 году в Нидерландах. Местные цветоводы хотели осчастливить старшее поколение и предложили дарить своим дедушкам и бабушкам живые цветы в горшках.

День дедушек и бабушек отмечается почти в тридцати странах мира, в том числе и в Украине. Праздник приходится на 28 октября.

Напомним, что в этом году Папа Франциск впервые пропустил новогоднюю мессу. Произошло это из-за внезапного обострения ишиаса, который вызывает боль в правой ноге.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Папа Римский Франциск попал в скандал. Он поставил лайк в социальной сети под снимком полуобнаженной 18-летней модели. Известно, что девушку зовут Маргот. Она сама заметила лайк Папы Римского и даже решила написать об этом в своем профиле. Детали ситуации читайте на нашем сайте.

Ранее "Комментарии" писали, какую вакцину лучше не делать пожилым людям. Подробности смотрите в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/pontifex_es
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ