logo

BTC/USD

118055

ETH/USD

3726.67

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Папа Римский собрался перезапустить диалог с РПЦ: с кем встретился
commentss НОВОСТИ Все новости

Папа Римский собрался перезапустить диалог с РПЦ: с кем встретился

Святой Престол вновь хочет возобновить диалог между сторонами и продвинуть идею мирных переговоров

26 июля 2025, 20:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Антонием, который представляет Русскую православную церковь. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Папа Римский собрался перезапустить диалог с РПЦ: с кем встретился

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

На фоне непростых отношений между Ватиканом и Москвой из-за вторжения в Украину эта встреча может свидетельствовать о попытке Святого Престола возобновить диалог между сторонами и продвинуть идею мирных переговоров.

Понтифик встретился с Антонием, главой отдела внешних церковных связей, и пятью другими высокопоставленными священнослужителями во время утренней аудиенции.

Это была первая аудиенция Льва с Антонием, который представлял патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска.

Стоит отметить, что еще с момента вступления на папский престол в мае Лев XIV неоднократно призывал к миру в глобальных конфликтах, а в этом месяце заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который находился с визитом, что Ватикан готов принять мирные переговоры между Россией и Украиной.

Читайте также на портале "Комментарии" — Папа Римский Лев XIV настроен на возобновление официального общения с Русской православной церковью после длительного напряжения, вызванного войной России против Украины. Как сообщает итальянское агентство ANSA, уже 26 июля Папа должен провести личную встречу с митрополитом Волоколамским Антонием – главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Это будет первая официальная аудиенция Льва XIV с Антонием, ранее представлявшим патриарха Кирилла на церемонии прощания с Папой Франциском. Источники издания отмечают, что основная цель встречи — попытка возобновить диалог между Ватиканом и РПЦ, который был фактически прерван на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Следует напомнить, что понтифик неоднократно осуждал действия Кремля. В своих предыдущих высказываниях Лев XIV прямо называл войну РФ в Украине "настоящим империалистическим вторжением", а также заявлял о преступлениях против человечности, совершаемых российскими военными на оккупированных территориях.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/pope-leo-meets-russian-orthodox-church-official-vatican-2025-07-26/
Теги:

Новости

Все новости