Папа Римский собрался перезапустить диалог с РПЦ: с кем встретился

Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Антонием, который представляет Русскую православную церковь. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

На фоне непростых отношений между Ватиканом и Москвой из-за вторжения в Украину эта встреча может свидетельствовать о попытке Святого Престола возобновить диалог между сторонами и продвинуть идею мирных переговоров.

Понтифик встретился с Антонием, главой отдела внешних церковных связей, и пятью другими высокопоставленными священнослужителями во время утренней аудиенции.

Это была первая аудиенция Льва с Антонием, который представлял патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска.

Стоит отметить, что еще с момента вступления на папский престол в мае Лев XIV неоднократно призывал к миру в глобальных конфликтах, а в этом месяце заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который находился с визитом, что Ватикан готов принять мирные переговоры между Россией и Украиной.

Читайте также на портале "Комментарии" — Папа Римский Лев XIV настроен на возобновление официального общения с Русской православной церковью после длительного напряжения, вызванного войной России против Украины. Как сообщает итальянское агентство ANSA, уже 26 июля Папа должен провести личную встречу с митрополитом Волоколамским Антонием – главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Это будет первая официальная аудиенция Льва XIV с Антонием, ранее представлявшим патриарха Кирилла на церемонии прощания с Папой Франциском. Источники издания отмечают, что основная цель встречи — попытка возобновить диалог между Ватиканом и РПЦ, который был фактически прерван на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Следует напомнить, что понтифик неоднократно осуждал действия Кремля. В своих предыдущих высказываниях Лев XIV прямо называл войну РФ в Украине "настоящим империалистическим вторжением", а также заявлял о преступлениях против человечности, совершаемых российскими военными на оккупированных территориях.



