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Папа Римский был «тайным Сантой» для украинских военных и донатил на дроны

Папа Римский из собственных средств пожертвовал на дроны для украинских военных

сегодня, 15:21
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Ткачик Олеся

Как сообщил журналист Александр Зинченко, Папа Римский Франциск жертвовал деньги на "Мавик" для ВСУ — и это не шутка.

Папа Римский был «тайным Сантой» для украинских военных и донатил на дроны

Папа Римский

Журналист рассказал, что в декабре 2023 года его команда традиционно проводила сбор средств для подопечных из 93-й бригады "Холодный Яр". И, как он вспоминает, тогда сбор шёл очень тяжело.

"Мне позвонил доверенный человек Папы и предложил помощь. Это было сделано с ведома и благословения Папы Франциска на условиях конфиденциальности до определённого момента. Это были его личные деньги. Не Ватикана", — сообщил журналист.

Зинченко вспомнил, что получил звонок от друга, который сказал, что если не удастся собрать деньги на “мавики” к Рождеству на Николая, то у него есть полномочия от Тайного Санты покрыть недостающую сумму.

"Но вскоре стало ясно, что мы закрываем сбор, и разведка 93-й бригады “Холодный Яр” получит к празднику два новых мавика. “Может, тогда купить третий, запасной?” — спросил друг Тайного Санты. Так случилось настоящее чудо! Мы не только собрали на два мавика, но и утром у нас уже были деньги и на третий!" — рассказал журналист.

По его словам, сегодня наступил тот день, когда он может раскрыть, кто же был тем самым Тайным Сантой.

"Сегодня пришёл момент, и я больше не обязан держать это в секрете. Тайным Сантой в том сборе был именно он — Франциск I. Мы тогда даже обсуждали, как назвать третий мавик. Первый мы назвали “Коля”, потому что сбор проходил ко дню Святого Николая по юлианскому стилю. Второй — “Михайлик”, в честь покровителя небесного воинства. А для третьего даже думали обыграть имя донора, но решили, что кто-то может догадаться, и это может навредить другим инициативам. Поэтому третий мавик мы назвали “Санта”, а донора — “Тайный Санта”", — рассказал Зинченко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Ди Вэнс рассказал о встрече с Папой накануне его смерти.




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Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.zinchenko/posts/pfbid022e1pL6DpU8S1rkcxy6buiXKHw7DvggS5jWU6abzZx77HsYxy13bx4WP49oAFRbuhl
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