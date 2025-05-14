logo

BTC/USD

104006.06

ETH/USD

2621.59

LTC/USD

102.61

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

46.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Папа Лев XIV предложил быть посредником в войне: заявление понтифика
commentss НОВОСТИ Все новости

Папа Лев XIV предложил быть посредником в войне: заявление понтифика

Папа Римский предложил свое посредничество в войнах, чтобы лидеры стран могли договориться о прекращении конфликтов.

сегодня, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Папа Римский Лев XIV заявил о готовности быть посредником во всех войнах, в том числе России против Украины. По его словам, Ватикан готов помочь встретиться лидерам враждующих стран, чтобы они могли договориться об окончании войны.

Папа Лев XIV предложил быть посредником в войне: заявление понтифика

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

14 мая Папа Лев XIV выступил с речью перед представителями 23 восточно-христианских церквей, где предложил странам быть посредником в их попытках закончить войну. Папа Римский отметил, что Святой Престол готов помочь "врагам посмотреть друг другу в глаза". По его словам, таким образом люди смогут обрести надежду на мир и окончание войны.

"Я сделаю все, чтобы этот мир распространился. Народ хочет мира, и, положа руку на сердце, я говорю лидерам народа: давайте будем встречаться, давайте будем говорить, давайте будем договариваться!" – сказал Папа Лев XIV.

Папа Римский подчеркнул, что война "никогда не бывает неизбежной". По словам Льва XIV, нужно сделать все необходимое, чтобы оружие умолкло, ведь оно усиливает проблемы.

В своем выступлении понтифик упомянул войну России против Украины, а также военные конфликты на Кавказе и Ближнем Востоке, в частности в Сирии, Ливане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что новый Папа Римский говорил о войне России против Украины. Лев XIV выступил с жестким заявлением в сторону российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский сделал предложение Папе Льву XIV по поводу визита в Украину во время первого разговора. Пока неизвестно, согласился ли понтифик приехать в Украину, однако СМИ указывают, что Папа Римский рассматривает такой вариант.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lemonde.fr/international/live/2025/05/14/en-direct-guerre-en-ukraine-la-flotte-fantome-russe-visee-par-le-17-paquet-de-sanctions-de-l-ue_6604898_3210.html#:~:text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20XIV%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B
Теги:

Новости

Все новости