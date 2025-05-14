Папа Лев XIV предложил быть посредником в войне: заявление понтифика

Папа Римский Лев XIV заявил о готовности быть посредником во всех войнах, в том числе России против Украины. По его словам, Ватикан готов помочь встретиться лидерам враждующих стран, чтобы они могли договориться об окончании войны.

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

14 мая Папа Лев XIV выступил с речью перед представителями 23 восточно-христианских церквей, где предложил странам быть посредником в их попытках закончить войну. Папа Римский отметил, что Святой Престол готов помочь "врагам посмотреть друг другу в глаза". По его словам, таким образом люди смогут обрести надежду на мир и окончание войны.

"Я сделаю все, чтобы этот мир распространился. Народ хочет мира, и, положа руку на сердце, я говорю лидерам народа: давайте будем встречаться, давайте будем говорить, давайте будем договариваться!" – сказал Папа Лев XIV.

Папа Римский подчеркнул, что война "никогда не бывает неизбежной". По словам Льва XIV, нужно сделать все необходимое, чтобы оружие умолкло, ведь оно усиливает проблемы.

В своем выступлении понтифик упомянул войну России против Украины, а также военные конфликты на Кавказе и Ближнем Востоке, в частности в Сирии, Ливане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что новый Папа Римский говорил о войне России против Украины. Лев XIV выступил с жестким заявлением в сторону российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский сделал предложение Папе Льву XIV по поводу визита в Украину во время первого разговора. Пока неизвестно, согласился ли понтифик приехать в Украину, однако СМИ указывают, что Папа Римский рассматривает такой вариант.