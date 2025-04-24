Папа Франциск перед смертью опустошил свой банковский счет: куда потратил деньги

Перед смертью Папа Франциск пожертвовал 200 тыс. евро. Как рассказал один из епископов, Франциск перечислил последние деньги со своего личного банковского счета на нужды тюрьмы для несовершеннолетних в Касаль-дель-Мармо под Римом.

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Епископ-помощник Рима и папский делегат по делам тюрем Монсеньор Бенони Амбарус в интервью итальянскому изданию Rai News рассказал о благородном поступке Папы Римского перед его смертью.

"Я сказал ему, что у нас большая ипотека на макаронную фабрику при тюрьме. Если мы ее выплатим — снизим цену на продукцию, продадим больше и сможем нанять больше людей", — рассказал священник.

По его словам, Франциск в ответ согласился передать свои личные средства в помощь несовершеннолетним заключенным.

"Я почти потратил все свои деньги, но у меня все еще есть на счету", — рассказал Бенони Амбарус о словах Франциска, который после этого дал 200 тыс евро в чистый четверг, то есть за несколько дней до своей смерти.

Это не первый пример глубочайшего привлечения Франциска к жизни осужденных. Во время своего понтификата он регулярно посещал тюрьмы и даже мыл ноги заключенным.

Несмотря на то, что Франциск отказался от зарплаты Папы Римского, у него все равно были значительные средства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский Франциск был "тайным Сантой" для украинских военных. Он донатил на беспилотники для ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что после смерти Франциска стремительно выросли просмотры этого фильма о выборе нового Папы Римского. Фильм "Конклав" рассказывает о внутренних спорах и конфликтах в Ватикане во время смены руководителя.