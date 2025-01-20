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Папа Франциск обратился к Трампу, которого называл "не христианином": что заявил

Папа Франциск пообещал, что будет молиться, чтобы Трампу была ниспослана мудрость

сегодня, 16:14
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Кравцев Сергей

Папа римский Франциск выразил наилучшие пожелания избранному президенту США Дональду Трампу в традиционном послании, отправленном перед церемонией инаугурации президента в Вашингтоне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Папа Франциск обратился к Трампу, которого называл "не христианином": что заявил

Папа Франциск. Фото: из открытых источников

Понтифик, который ранее выражал резкое несогласие с антииммигрантской риторикой Дональда Трампа, заявил, что будет молиться о том, чтобы бог даровал Трампу "мудрость, силу и защиту", когда он снова займет пост президента.

"Я надеюсь, что под вашим руководством американский народ будет процветать и всегда стремиться к построению более справедливого общества, в котором нет места ненависти, дискриминации и исключениям", — заявил папа.

Поздравительная записка папы римского поступила на следующий день после того, как Франциск заявил, что план Трампа по резкому ужесточению мер иммиграционного контроля на всей территории США станет "позором".

В интервью итальянскому телевидению понтифик раскритиковал план Трампа в необычно резких выражениях для лидера всемирной Католической церкви.

"Это заставило бы мигрантов, у которых ничего нет, платить, — сказал папа. — Это не работает. Так проблемы не решаются".

Франциск, возглавляющий Католическую церковь, насчитывающую 1,4 миллиарда прихожан, с 2013 года, в последние годы использовал необычно резкие выражения, критикуя Трампа.

Во время предвыборной кампании 2016 года Франциск заявил, что Трамп "не христианин" из-за его взглядов на иммиграцию.

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Источник: https://www.reuters.com/world/pope-francis-message-offers-trump-prayers-wisdom-strength-2025-01-20/
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