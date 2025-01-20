Папа Франциск обратился к Трампу, которого называл "не христианином": что заявил

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Кравцев Сергей
Папа римский Франциск выразил наилучшие пожелания избранному президенту США Дональду Трампу в традиционном послании, отправленном перед церемонией инаугурации президента в Вашингтоне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Папа Франциск. Фото: из открытых источников
Понтифик, который ранее выражал резкое несогласие с антииммигрантской риторикой Дональда Трампа, заявил, что будет молиться о том, чтобы бог даровал Трампу "мудрость, силу и защиту", когда он снова займет пост президента.
Поздравительная записка папы римского поступила на следующий день после того, как Франциск заявил, что план Трампа по резкому ужесточению мер иммиграционного контроля на всей территории США станет "позором".
В интервью итальянскому телевидению понтифик раскритиковал план Трампа в необычно резких выражениях для лидера всемирной Католической церкви.
Франциск, возглавляющий Католическую церковь, насчитывающую 1,4 миллиарда прихожан, с 2013 года, в последние годы использовал необычно резкие выражения, критикуя Трампа.
Во время предвыборной кампании 2016 года Франциск заявил, что Трамп "не христианин" из-за его взглядов на иммиграцию.
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