Озвучен неоднозначный сценарий влияния войны Израиля и Ирана на Украину

Военный эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко оценил потенциальное влияние обострения конфликта между Ираном и Израилем в Украине. По его словам, у этой войны есть как негативные, так и потенциально положительные последствия для нашей страны.

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Среди основных рисков эксперт назвал рост мировых цен на нефть, что дает дополнительные финансовые ресурсы России, усиливая ее экономику в военное время. Другим минусом может стать перенос внимания Запада с Украины на Ближний Восток, что повлияет на объемы военной помощи.

"Смещение информационного фокуса влияет и на политические решения. Это может привести к тому, что часть вооружений, в частности, ПВО и системы борьбы с дронами, будут приоритетно поступать Израилю, а не Украине", — предостерег Мусиенко.

В то же время, по его словам, положительных последствий может быть даже больше. Одним из ключевых факторов он назвал возможную ликвидацию Али Шамхани – одного из чиновников Ирана, игравшего ведущую роль в военно-техническом сотрудничестве между Тегераном и Москвой. Именно он отвечал за снабжение дронов и оружия в РФ, имел прямые связи с министрами обороны и безопасности России.

"Если подтвердится, что Шамхани устранен, это станет серьезным ударом по иранско-российским каналам сотрудничества. Восстановить эти связи будет сложно, ведь именно он был доверенным лицом для Кремля", – объяснил эксперт.

Кроме того, обострение ситуации на Ближнем Востоке заставит Иран больше сконцентрироваться на внутренних и региональных угрозах, а не на поддержке агрессивной политики России.

Портал "Комментарии" уже писал, что после массированных ударов по иранским ядерным и военным объектам, Израиль принял решение временно закрыть все свои дипломатические представительства за рубежом. Об этом сообщило Посольство Израиля в Украине.