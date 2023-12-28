Ожидаемой индексации пенсий может не произойти: в чем причина

Правительство Украины может пересмотреть свои планы относительно того, чтобы с 1 марта провести индексацию пенсий. Это произойдет в случае задержки финансовой помощи Запада. Но на базовую пенсию денег хватит. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Пенсии. Фото: из открытых источников

Министр заявила, что пенсионерам, получающим пенсию по возрасту, не стоит волноваться. По ее словам, львиная доля бюджета Пенсионного фонда формируется за счет внутренних пенсионных поступлений, которые обеспечиваются украинскими плательщиками.

"Возможно, не удастся, если будут такие риски, говорить об индексации. Но базовая пенсия будет выплачена, и на это средства мы найдем", — уточнила министр.

В то же время, Оксана Жолнович напомнила, что за счет международной помощи финансируются социальные выплаты, в том числе внутренне перемещенным лицам.

"Но сейчас Министерство социальной политики в конце года заключило соглашение с Всемирным банком почти на 2 млрд долларов, и эти средства на первые месяцы покроют нам базовые социальные расходы. Так что я уверена, что люди не останутся без необходимых средств", — сообщила Жолнович.

Министр также отметила, что в случае проблем с помощью Минсоцполитики буде расширять программы с международными агентствами, которые и сейчас выделяют средства.

Ранее "Комментарии" писали о том, что первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко сообщила изданию Financial Times, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

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