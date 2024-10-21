Овощной рынок в Украине: какие продукты больше подорожали

В Украине продолжают расти цены на овощи, и этот процесс не сбавляет обороты. Например, картофель, еще недавно стоивший 17 гривен за килограмм, теперь стартует от 20 грн. Похожая ситуация и с капустой – более низкий предел ее цены тоже поднялся до 20 грн за килограмм. А вот лук подорожал еще больше: неделю назад его можно было купить за 12 грн/кг, а сейчас цены начинаются от 15 грн/кг.

Цены на овощи в Украине стремительно растут в цене на овощи

Одной из причин такого роста стало увеличение спроса на овощи на фоне низкого предложения, а также неблагоприятные погодные условия, ухудшившие урожайность. К примеру, огурцов на рынке стало меньше из-за холодной погоды, и теперь их продают по 60-70 грн за килограмм, тогда как еще неделю назад цены были ниже на 10-15 грн. Помидоры также подорожали: цены варьируются от 35 до 90 грн в зависимости от качества и региона производства.

Интересно, что некоторые овощи, напротив, подешевели. К примеру, баклажан теперь можно купить за 25 грн за килограмм, что на 5 грн меньше, чем раньше. А вот тыква из-за повышенного спроса накануне Хэллоуина подорожала – ее минимальная цена выросла до 34 грн/кг.

В сегменте зелени ситуация также изменилась: укроп резко подорожал, и теперь его цены достигают 170 грн за килограмм, а вот зеленый лук стал дешевле – от 50 грн/кг.

Что касается фруктов, то яблоки за последнюю неделю также поднялись в цене – теперь их продают по 20-30 грн за килограмм. Однако импортные фрукты в большинстве своем подешевели, за исключением апельсинов, которые наоборот стали дороже – теперь за них просят 73-78 грн/кг.

Читайте на портале "Комментарии" - Здоровое питание является ключевым фактором для поддержания хорошего самочувствия и долголетия. Однако некоторые продукты, которые мы ежедневно потребляем, могут иметь серьезные негативные последствия для нашего здоровья.

