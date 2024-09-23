Овощи по цене золота: как изменились цены на продукты за последнюю неделю

В Украине за прошлую неделю подорожали многие овощи, в частности, морковь и лук, что объясняется плохой погодой и меньшим количеством овощей на рынке. Морковь, например, подорожала с 13 до 15 гривен за килограмм.

Подорожание овощей в Украине: как изменились цены

По данным аналитиков из EastFruit, основная причина роста цен на морковь — это уменьшение ее доступности. В южных областях Украины из-за сильных дождей также выросли цены на лук — с 13 до 15 гривен за килограмм. К тому же, стоимость картофеля увеличилась до 14-18 гривен за килограмм, что выше прошлонедельных 10-13 гривен.

Огурцы стали исключением из этого тренда, так как их цена упала с 45-50 гривен до 35-45 гривен за килограмм. В то же время цены на сладкий перец продолжили расти и достигли 45-65 гривен за килограмм по сравнению с предыдущими 35-50.

Цены на другие овощи также колебались: цветная капуста подешевела с 50-75 гривен до 45-50 за килограмм, а пекинская капуста — с 40-45 до 35-40 гривен. Между тем, брокколи заметно подорожала — с 50-85 гривен до 70-90 за килограмм. Цены на баклажаны также выросли с 20-22 гривен до 30-32 гривен за килограмм.

В сегменте зелени цены на зеленый лук снизились с 100-180 гривен до 80-150 гривен за килограмм.

Что касается фруктов, то большинство из них подорожали, кроме апельсинов, цены на которые упали с 55-80 гривен до 53-75 гривен за килограмм.

Этот рост цен на овощи вызывает озабоченность среди покупателей и может сделать многие продукты менее доступными особенно с наступлением холодов, когда цены на овощи обычно еще больше растут.

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