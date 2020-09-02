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Отвод войск на Донбассе расширится

Согласно опубликованной информации, один из участков, подлежащий разминированию, находится вблизи населенного пункта Золотое, и будет очищена от взрывных устройств в рамках работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе

сегодня, 23:11
Автор:

Дмитрий Симоненко

Определены координаты еще 19 участков разминирования в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом говорится на официальном сайте президента  Украины.

Сегодня, 2 сентября, трехсторонняя контактная группа во главе с первым украинским президентом Леонидом Кравчуком с украинской стороны определила еще четыре участка разведения войск на Донбассе. 

Отвод войск на Донбассе расширится

Фото: Армия-Inform

Также известно, что детальный  план и проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении подразделений и вооружений сторон будет разработан позже подгруппой по вопросам безопасности.

Кроме того, вовремя заседания трехсторонней контактной группы были согласованы координаты 20 приоритетных участков разминирования в зоне проведения ООС. Подчеркивается, что один из участков находится вблизи населенного пункта Золотое, и будет разминирован в рамках работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе. По предварительным данным, это может произойти уже в ноябре.

 Также сторонами было полностью согласовано рамочное решение о противоминной деятельности, которое в будущем станет основой для работ по гуманитарному разминированию.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук рассказал, как закончить войну на Донбассе.


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