Отвод войск на Донбассе расширится

Определены координаты еще 19 участков разминирования в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.



Сегодня, 2 сентября, трехсторонняя контактная группа во главе с первым украинским президентом Леонидом Кравчуком с украинской стороны определила еще четыре участка разведения войск на Донбассе.

Фото: Армия-Inform

Также известно, что детальный план и проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении подразделений и вооружений сторон будет разработан позже подгруппой по вопросам безопасности.

Кроме того, вовремя заседания трехсторонней контактной группы были согласованы координаты 20 приоритетных участков разминирования в зоне проведения ООС. Подчеркивается, что один из участков находится вблизи населенного пункта Золотое, и будет разминирован в рамках работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе. По предварительным данным, это может произойти уже в ноябре.

Также сторонами было полностью согласовано рамочное решение о противоминной деятельности, которое в будущем станет основой для работ по гуманитарному разминированию.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук рассказал, как закончить войну на Донбассе.

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