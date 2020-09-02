Отвод войск на Донбассе расширится

Язык
BTC/USD
11378.56
ETH/USD
436.19
LTC/USD
58.05
USD/UAH
27.78
EUR/UAH
32.90
RUB/UAH
0.38
Дмитрий Симоненко
Определены координаты еще 19 участков разминирования в
зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом говорится на официальном
сайте президента Украины.
Сегодня, 2 сентября, трехсторонняя контактная группа во главе с первым украинским президентом
Леонидом Кравчуком с украинской стороны определила еще четыре участка
разведения войск на Донбассе.
Фото: Армия-Inform
Также известно, что детальный
план и проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении
подразделений и вооружений сторон будет разработан позже подгруппой по вопросам
безопасности.
Кроме того, вовремя заседания трехсторонней контактной группы были согласованы
координаты 20 приоритетных участков разминирования в зоне проведения ООС. Подчеркивается,
что один из участков находится вблизи населенного
пункта Золотое, и будет разминирован в рамках работ по открытию дополнительного
КПВВ в этом районе. По предварительным данным, это может произойти уже в
ноябре.
Также сторонами
было полностью согласовано рамочное решение о противоминной деятельности,
которое в будущем станет основой для работ по гуманитарному разминированию.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук
рассказал, как закончить войну на Донбассе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости