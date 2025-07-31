"Оторвет их яйца": Ермак отреагировал на ядерные угрозы Медведева в сторону Трампа

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, пригрозившего президенту США Дональду Трампу ядерным ударом по Америке. По словам Ермака, Медведеву следует знать, что "Америка не терпит. Америка отвечает".

Ермак критикует Медведева за угрозы к Трампу. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в Telegram отреагировал на угрозы Медведева цитатой из фильма "Самолет президента" (Air Force One).

"Только что вспомнил одну цитату из фильма Air Force One: "Никто так не обращается с Соединенными Штатами. Президент получит назад свою бейсбольную рукавицу – и оторвет их яйца!"" — пишет Ермак.

Руководитель ОП отметил зависимость Медведева от алкоголя и посоветовал посмотреть этот фильм, чтобы понять, что угрозы к США могут дорого обойтись.

"Медведеву не помешал бы вечер кино. Возможно, под любимую бутылку водки он наконец-то посмотрит правильный фильм. Тот, который напомнит: Америка не терпит. Америка отвечает", — добавил Ермак.

Напомним, что Трамп отреагировал на скандальные заявления Медведева и призвал российского политика "следить за своими словами", ведь тот "вступает на очень опасную территорию". В ответ Медведев заявил, что Трампу стоит вспомнить фильмы о "ходячих мертвецах" и об опасности от "мертвой руки".

В США термином "мертвая рука" называется российская система "Периметр", которая является автоматизированным комплексом управления массированным ядерным ударом в ответ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что России было безразлично слышать ультиматум Трампа к Путину, сказал Дмитрий Медведев.

Также "Комментарии" писали, что Украина обратилась к Трампу после удара РФ по Киеву. Что попросили сделать по отношению к Путину.