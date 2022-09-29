Отопительный сезон в условиях войны: готова ли Украина – какие есть риски

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Украина на 88% готова к началу отопительного сезона. По его словам, уже запасено почти 14 миллиардов кубов газа и 2,2 миллиона тонн угля, выделено 562 миллионов гривен субвенции, что позволит приобрести 400 тыс кубометров дров для раздачи людям на прифронтовых территориях до наступления холодов. Как оцениваете действия власти касательно подготовки к отопительному сезону в условиях войны? Какие риски есть, как их минимизировать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

Чтобы снизить риски уже сейчас необходимо заключить долгосрочный контракт на поставку газа

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский отмечает:

"Как сработал Кабмин в рамках подготовки к отопительному сезону, мы поймем после прохождения зимы. Пока же можно оценить, как позитив неплохие запасы угля. Важно и то, что централизованно в прифронтовых районах закупаются и выдаются дрова".

Что касается газа, то, по словам эксперта, есть вероятность, что в первом квартале 2023 года его может не хватить.

"Чтобы снизить риски, мне кажется, уже сейчас необходимо заключить долгосрочный контракт. Следует искать – с кем, на каких условиях. Так действуют практически все страны. Мало кто полагается на покупку газа на споте (условия расчётов, при которых оплата по сделке производится, как правило, в течение двух дней), потому что его там, особенно в первом квартале 2023-го, может не быть или не хватать", – поясняет Леонид Униговский.

Также важно, акцентирует он, чтобы Кабмин помог всем операторам электрических сетей, газовых сетей накопить достаточное количество запасов материалов и оборудования для ликвидации аварийных ситуаций на энергетических объектах, связанных с "прилетами" и разрушениями вследствие обстрелов.

Вполне вероятно, что Украина может обойтись без импорта газа в отопительный сезон

По словам эксперта по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Дениса Саквы, учитывая, что в этом году из-за последствий военных действий у нас очень сильно упал спрос на газ, вполне вероятно, что Украина может обойтись без его импорта в отопительный сезон. Или с минимальными объемами закупок.

"Конечно, любые дополнительные объемы импорта улучшают ситуацию с энергетической безопасностью, но, думаю, что правительство займет выжидательную позицию и будет смотреть на динамику погоды, спроса, добычи", – отмечает Денис Саква.

По электроэнергетике, продолжает он, ситуация более сложная из-за того, что ряд крупных электростанций был захвачен (Запорожская АЭС, Углегорская ТЭС, Луганская ТЭС, Запорожская ТЭС), а несколько ТЭЦ уничтожено.

"Учитывая возраст наших ТЭС и высокую аварийность, Украина может столкнуться с дефицитом генерирующих мощностей этой зимой, несмотря на падение потребления на 30%, – предупреждает эксперт. – Основными рисками остаются военные – атаки на критическую энергетическую инфраструктуру типа электростанций, подстанций, газовые хранилища и т.д. Как от таких атак защитить все ключевые объекты – не совсем понятно".

Уже во второй декаде октября уровень подготовки к отопительному сезону составит более 95%, а к ноябрю – 100%

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский уверен, что несмотря на беспрецедентные условия, в которых находится наше государство в целом и энергетическая отрасль в частности из-за российской агрессии, правительство Украины делает всё возможное и невозможное, чтобы отопительный сезон начался 1 ноября.

"И уровень подготовки в 88% на данный момент я оцениваю как высокий показатель, опять же, учитывая невероятно сложные условия, в которых приходится работать всем энергетикам, коммунальщикам и газовикам, – говорит эксперт. – По моему мнению, уже во второй декаде октября уровень подготовки к отопительному сезону составит более 95%, а к ноябрю – 100%".

Конечно, отмечает Максим Билявский, будут сохраняться риски, связанные с обстрелами критической инфраструктуры. Об этом прямо говорят и в Кабмине.

"Впрочем, мы государство сильных и свободных людей. И если будут происходить удары по объектам критической инфраструктуры, славные украинские газовики и энергетики будут оперативно возобновлять электро- и газоснабжение. Но, конечно, следует быть готовыми к возможным перебоям с тем же электроснабжением. В первую очередь — в регионах, где идут боевые действий, или которые находятся под ракетными ударами российского агрессора. Но, убежден, в течение 24 часов все последствия таких аварий будут ликвидированы", – говорит эксперт.

Кроме того, продолжает он, есть вероятность, что с октября Украина увеличит пропускную способность по трансграничным перетокам с энергосетью ЕС. Это значит, что наша держава будет иметь в запасе больше мощностей электроэнергии для балансирования свой энергосистемы.

"К сожалению, на территориях, особенно пострадавших от боевых действий, отопительный сезон не будет таким, как обычно. И если туда решать вернуться местные жители, им придется самостоятельно решать вопросы отопления своих жилищ. Впрочем, на большей части Украины отопительный сезон пройдет успешно, без серьезных перебоев, – считает Максим Билявский. – Мы должны выдержать это испытание, чтобы стать сильнее и окончательно победить Россию. С моей точки зрения, именно успешное прохождение Украиной грядущего отопительного сезона станет точкой невозврата в победе над агрессором".

По словам эксперта, свой вклад в это должны вносить все жители Украины. С пониманием относясь к тем или иным сложностям, самостоятельно заботясь об обогреве, утеплении своих жилищ.

"Конечно, высокий уровень безработицы, низкие доходы наших сограждан не дают возможности большинству надлежащим образом подготовиться к отопительному сезону. Но следует приложить для этого максимум усилий, – уверен Максим Билявский. – К примеру, если какие-то населенные пункты остались без газоснабжения, следует попытаться найти жилье на зиму в селах, поселках, частном секторе, где есть печное отопление и возможность обогревать помещение с помощью дров, торфа или угля. Также следует проводить термомодернизацию своего жилья, заклеивать окна, проводить герметизацию подъездов".

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