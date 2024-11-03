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Отопительный сезон в Украине: почему некоторые регионы остаются без тепла

Правительство продолжает работать над обеспечением альтернативных источников энергии для зимнего периода.

сегодня, 21:00
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Амбарцумян Анна

На седьмом заседании Штаба по подготовке к отопительному сезону было объявлено, что большинство регионов завершило подготовку, однако температурные показатели в некоторых областях мешают старту отопления. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба отметил важность альтернативных источников энергии и готовность к чрезвычайным ситуациям.

Отопительный сезон в Украине: почему некоторые регионы остаются без тепла

Отопительный сезон. Фото из открытых источников

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, 78% социально-культурных объектов и 46% жилых домов уже получают отопление. В то же время в Тернопольской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях тепло запущено в 100% жилых домов. В то же время Одесщина и Херсонщина еще ждут тепло – это связано исключительно с температурными показателями.

Алексей Кулеба подчеркнул важность подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с обстрелами критической инфраструктуры. Он призвал общины иметь четкий план действий в случае повреждения энергетики, а также развивать альтернативные источники энергии. В частности, каждое общество должно обеспечить резервные решения для поддержания теплоснабжения.

Министр анонсировал, что со следующей недели местные органы власти будут приглашены на совместные брифинги для обсуждения устойчивого прохождения отопительного сезона. Информация населения будет продолжаться в течение всего отопительного периода, чтобы обеспечить прозрачность процесса.

“Прошу всех руководителей максимально приобщиться к этому процессу, собирать и соответственно передавать данные в Офис Президента Украины и соответствующие министерства согласно графику. Это очень важно, это позволит систематизировать данные о нашей энергетической системе”, – призвал Алексей Кулеба.

На заседании Штаба городские головы отчитывались о готовности городов. Харьков готов к чрезвычайным ситуациям благодаря 230 локальным котельным, которые обеспечат теплом даже при полном отключении электроэнергии. В Бурштыне продолжаются работы по обустройству альтернативного отопления, а Львовская область завершает подготовку к работе резервных котельных.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/pidhotovka-do-opaliuvalnoho-sezonu-v-rehionakh-zavershena-miska-vlada-prodovzhuie-robotu-nad-alternatyvnymy-dzherelamy-enerhii
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