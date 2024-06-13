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Отныне ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь: что произошло

Пашинян заявил, что ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию при президенте Лукашенко

сегодня, 12:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока самопровозглашенный президент Александр Лукашенко руководит этой страной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Пашинян сделал в парламенте, пишет "News.am".

Отныне ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь: что произошло

Лукашенко и Пашинян. Фото из открытых источников

Говоря о сложных отношениях между Арменией и ОДКБ, армянский премьер напомнил о заявлении лидера Беларуси.

"Один из руководителей государств ОДКБ говорит, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану. А после этого я должен что-то обсуждать с лидером Беларуси в формате ОДКБ?", – сказал Пашинян.

В то же время он отметил, что в рамках СНГ и ЕАЭС он в каком-то смысле будет вынужден сотрудничать с лидером Беларуси.

"Но я заявляю, что отныне я не буду ездить в Беларусь, пока президент Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси. И вообще я заявляю, что отныне ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь", – пообещал Никол Пашинян.

Накануне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заверил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил о том, что Ереван выходит из Организации договора о коллективной безопасности.

Ранее на вопрос оппозиционного депутата о возможности выхода из ОДКБ Пашинян сказал, что некоторые члены этого альянса не выполнили договорных обязательств и "спланировали войну против нас вместе с Азербайджаном".

"Мы выйдем (из ОДКБ. – Ред.), мы решим, когда", – добавил премьер Армении.

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Источник: https://news.am/
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