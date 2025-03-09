Отношение украинцев к миру еще раз изменилось: какие среди самых популярных

В 2025 году важность национальных праздников, как День Независимости, День защитников и защитниц Украины и День Конституции, несколько снизилась. Однако эти праздники до сих пор остаются важнее, чем до начала войны, согласно данным опроса, проведенного КМИС.

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Социологи считают, что уменьшение популярности национальных праздников может быть связано с тем, что наблюдавшийся в начале конфликта эффект "единения на фоне войны" постепенно уменьшился из-за усталости населения и осознания того, что война может продолжаться длительное время.

Рождество (70%) и Пасха (69%) остаются любимыми праздниками среди украинцев, занимая первые позиции в последние годы. Известность этих праздников за год почти не изменилась.

День Независимости Украины остается важным праздником для 54% граждан, хотя его популярность снизилась с 63-64% в 2023-2024 годах.

Популярность Нового года за последние годы снизилась с 55% в 2021 году до 47% в 2024 году, хотя в 2025 году он снова получил 50%.

День защитников и защитниц Украины приобрел популярность с 29% в 2021 году до 58% в 2024 году, но в этом году его популярность снизилась до 44%. Несмотря на высокий уровень доверия к ВСУ (92%), этот праздник все еще не так популярен, как некоторые другие, возможно из-за того, что он был начат только в 2014 году.

Международный женский день, являвшийся популярным праздником в 2017 году, теперь празднуют только 23% украинцев по сравнению с 49% тогда.

Троица остается праздником для 22% опрошенных, с незначительными изменениями в отношении.

Популярность Дня Конституции снизилась до 18%, хотя еще в прошлом году она была на уровне 28%.

Отношение к 9 мая изменилось после начала войны, и только 12% респондентов празднуют этот день, в то время как популярность 1 мая снизилась до 5%.

Опрос проводился среди 1000 респондентов в период с 4 по 9 февраля 2025 года. Выборка не включала жителей временно оккупированных территорий и лиц, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Как уже писал портал "Комментарии", март 2025 года принесет множество праздников, объединяющих людей разных культур и традиций. Этот месяц не только богат церковными событиями, но также богат важными международными и национальными праздниками, которые объединяют людей разных культур и традиций.