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Отмена уголовной ответственности за создание порнографии в Украине: результаты нового опроса

Как украинцы относятся к уголовной ответственности за создание и распространение взрослыми людьми видео интимного характера.

сегодня, 15:00
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Slava Kot

В начале марта следователи Национальной полиции Украины начали проводить обыски у украинских моделей OnlyFans из-за возможного уклонения от уплаты налогов за контент, который запрещено производить в Украине. Однако вместе с тем параллельно проходит кампания по декриминализации изготовления и распространения порнографии.

Отмена уголовной ответственности за создание порнографии в Украине: результаты нового опроса

Как украинцы относятся к уголовной ответственности за порно

Согласно результатам опроса Active Group, 19,1% украинцев считают, что запрет на изготовление и распространение порнографии уменьшает ее доступность. Однако 36,8% респондентов подчеркнула, что совсем не уменьшает, а 24,2% украинцев считают, что порно свободно доступно в Украине.

В другом вопросе Active Group спросили у респондентов, почему в Украине запрещена порнография и предложили два варианта: с целью защиты морали или для создания основы для коррупции. 25,4% респондентов выбрали вариант для защиты морали, в то время как 56,3% склоняются больше к варианту о создании условий коррупции.

Что касается вопроса, поддерживают ли респонденты отмену ответственности за создание и распространение взрослыми людьми видео интимного характера, то 38,5% опрошенных поддерживают это решение, однако 46,4% против. Еще 15,1% респондентов затруднились с ответом.

Отмена уголовной ответственности за создание порнографии в Украине: результаты нового опроса - фото 2

Результаты опроса об отмене уголовной ответственности за создание порнографии в Украине

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько налогов должны заплатить украинские модели OnlyFans. Согласно официальным данным, украинские модели задекларировали более 326 миллионов гривен доходов.

Также "Комментарии" писали о модели OnlyFans, которая спасла 20 миллионов долларов в схватке с проникшими ночью в ее дом грабители.



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