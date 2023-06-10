Отмена пенсий прокурорам, судьям и депутатам: спасет ли это Пенсионный фонд

В украинском обществе достаточно распространено мнение, что дефицит Пенсионного фонда может значительно уменьшиться, если пересмотреть или отменить пенсии прокурорам, судьям и депутатам. Однако, к сожалению, это не спасет Пенсионный фонд. Как сообщает портал "Комментарии", детальная разборка по пенсиям появилась в Телеграмм-канале "Цена государства".

Пенсии. Фото: из открытых источников

Неоднократно говорилось уже, что огромные расходы Пенсионного фонда (в 2021 – 544 млрд грн, в 2022 – 629 млрд грн, в 2023 – будет не менее 700 млрд) не уменьшить из-за отмены "мажорных пенсий", потому что основные расходы – это обычные пенсии.

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Далее, чтобы понять, на кого и сколько тратится из Пенсионного фонда, следует обратить внимание на цифры по каждой категории.

Общая система: количество получателей пенсий – 9895271 человек, средняя пенсия – 4623 грн/мес., общие расходы (в год) – 548,9 млрд грн.

Госслужащие: количество — 22 776, средняя пенсия — 7499 грн, расходы — 2,05 млрд грн.

Военные и силовики: количество – 550 144, средняя пенсия – 9463 грн, расходы – 62,5 млрд грн.

Чернобыльцы: количество – 94 153, средняя пенсия – 11 423 грн, расходы – 13 млрд грн.

Прокуроры: количество – 5979, средняя пенсия – 21 572 грн, расходы – 1,54 млрд грн.

Судьи: количество – 3594, средняя пенсия – 96 196 грн, расходы – 4,15 млрд грн.

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