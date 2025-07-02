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Открыто защищал интересы Москвы: скандального митрополита Онуфрия лишили украинского гражданства

Онуфрий продолжает поддерживать связи с московской патриархией и намеренно препятствует независимости украинской церкви

2 июля 2025, 16:25
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Ореста Березовского, известного как митрополит УПЦ Онуфрий. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем прессрелизе.

Открыто защищал интересы Москвы: скандального митрополита Онуфрия лишили украинского гражданства

Фото: из открытых источников

По данным СБУ, Березовский добровольно получил гражданство России еще в 2002 году, но не сообщил об этом украинским властям. Несмотря на это, он и дальше пользовался украинским гражданством.

Служба безопасности Украины также сообщает, что Онуфрий поддерживает тесные связи с московской патриархией и заведомо препятствовал получению автокефалии (канонической независимости) Украинской православной церкви от Русской православной церкви. При этом представители московской церкви открыто поддерживают агрессию России против Украины.

"Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) продолжает поддерживать политику Русской православной церкви и ее руководства, в частности, патриарха Кирилла (Гундяева)", – говорится в сообщении СБУ.

Ведомство также подчеркнуло, что патриарх Кирилл благословил военную агрессию России и занимается пропагандой, оправдывающей и подстрекающей к геноциду украинского народа.

Как уже писали "Комментарии", Служба безопасности Украины разоблачила двух клириков УПЦ (МП), активно поддерживавших российскую агрессию и распространявших антисемитские высказывания. Руководители храмов, расположенных в Житомирской и Винницкой областях, стали фигурантами дела из-за своей антиукраинской деятельности, включавшей пропаганду враждебных идей и призывы к насилию. Оперативные меры СБУ привели к подтверждению фактов преступлений, угрожающих национальной безопасности страны.



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