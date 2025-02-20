Отключения будут продолжаться: Укрэнерго дал прогноз на завтра

21 февраля в Украине будут введены ограничения на электроснабжение для предприятий и промышленных объектов. Это необходимый шаг из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дроновых атак. Бытовые потребители пока не попадают под отключение, однако энергетики призывают экономно использовать электроэнергию во избежание перегрузки системы.

Укрэнерго. Фото из открытых источников

Ограничения будут действовать в период с 06:00 до 20:00. Поврежденные объекты восстанавливают в круглосуточном режиме, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию. Время и объем ограничений могут изменяться в зависимости от нагрузки на сеть и темпов обновления.

Графики отключений по областям

Группы отключений могут изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме, поэтому рекомендуется периодически проверять график актуальной информации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожающая. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блекаут на станции.