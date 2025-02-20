Отключения будут продолжаться: Укрэнерго дал прогноз на завтра

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Амбарцумян Анна
21 февраля в Украине будут введены ограничения на электроснабжение для предприятий и промышленных объектов. Это необходимый шаг из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дроновых атак. Бытовые потребители пока не попадают под отключение, однако энергетики призывают экономно использовать электроэнергию во избежание перегрузки системы.
Укрэнерго. Фото из открытых источников
Ограничения будут действовать в период с 06:00 до 20:00. Поврежденные объекты восстанавливают в круглосуточном режиме, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию. Время и объем ограничений могут изменяться в зависимости от нагрузки на сеть и темпов обновления.
Киевская область – графики отключений;
Винницкая область – графики отключений;
Волынская область – графики отключений;
Днепропетровская область – графики отключений;
Донецкая область – графики отключений;
Житомирская область – графики отключений;
Закарпатская область – графики отключений;
Запорожская область – графики отключений;
Ивано-Франковская область – графики отключений;
Кировоградская область – графики отключений;
Львовская область – графики отключений;
Николаевская область – графики отключений;
Одесская область – графики отключений;
Полтавская область – графики отключений;
Ровенская область – графики отключений;
Сумская область – графики отключений;
Тернопольская область – графики отключений;
Харьковская область – графики отключений;
Херсонская область – графики отключений;
Хмельницкая область – графики отключений;
Черкасская область – графики отключений;
Черновицкая область – графики отключений;
Черниговская область – графики отключений.
Группы отключений могут изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме, поэтому рекомендуется периодически проверять график актуальной информации.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожающая. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блекаут на станции.
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