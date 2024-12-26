Отключение света завтра: сколько часов украинцы будут оставаться без энергии

Завтра, 27 декабря, в Украине будут внедрены временные меры ограничения потребления электроэнергии. Это связано с повреждением энергетических объектов после состоявшейся 25 декабря массированной ракетно-дроновой атаки. Согласно графикам будут применяться очереди отключений для бытовых потребителей, а также ограничения для промышленности и бизнеса. Энергетики продолжают работать над восстановлением поврежденного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

График ограничений потребления

Для бытовых потребителей:

С 08:00 до 17:00 будет действовать режим частичных отключений (половина очереди).

Для промышленности и бизнеса:

С 08:00 до 17:00 будут внедряться графики ограничения мощности.

Причины ограничений

Главной причиной введения таких мер стало повреждение энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрела 25 декабря. Пострадавшие объекты являются критически важными для обеспечения стабильного энергоснабжения в стране.

Рекомендации для потребителей

Потребляйте электроэнергию бережливо, особенно в часы, когда свет подается согласно графику.

Следите за обновлениями графиков отключений на официальных сайтах и страницах вашего облэнерго в социальных сетях.

Как узнать о графиках стабилизационных отключений

Отметим, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Согласно условным графикам, разные очереди ограничений предусматривают следующие периоды отключения электроэнергии в сутки:

1 очередь – 4 часа ограничений

2 очередь – 8 часов ограничений

3 очередь – 12 часов ограничений

4 очередь – более 12 часов ограничений

Облэнерго самостоятельно определяют, как распределить эти ограничения в течение суток, формируя соответствующие графики для каждого региона.

НЭК "Укрэнерго" оценивает существующую мощность и прогнозирует потребление электрической энергии каждый час суток следующего дня. Если потребление превышает производство, главный диспетчер украинской энергосистемы распоряжается использовать стабилизационные или экстренные отключения всем операторам системы распределения. Без ограничения потребления могут возникнуть многочисленные аварии.

Отключения делятся на два типа: стабилизационные и экстренные. Стабилизационные отключения производятся по графику, в то время как экстренные происходят без предупреждения и определенного времени.

Актуальный график стабилизационных отключений доступен на сайте ДТЭК в разделе "Отсутствует электроэнергия". Кроме того, графики отключений теперь можно найти в чат-боте ДТЭК Viber и Telegram.

Графики отключений по областям

Группы отключений могут изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме, поэтому рекомендуется периодически проверять график актуальной информации.

Энергетики призывают граждан не включать одновременно энергоемкие приборы после возобновления электроснабжения, поскольку это может значительно повысить нагрузку на сеть и привести к авариям.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.