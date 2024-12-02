Отключение света в Украине: графики для всех регионов

Укрэнерго счел ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 2 декабря. Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. Так Укрэнерго ввел графики отключений, кроме того, потребителей призывают бережно использовать электроэнергию особенно с 7:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Работники Укрэнерго. Фото из открытых источников

Сегодня, 2 декабря, по состоянию на 6:00, уровень потребления электроэнергии был на 6% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день — в пятницу, 29 ноября. сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты. Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно применяются во всех регионах, говорится в сообщении.

Как узнать о графиках стабилизационных отключений

Отметим, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Согласно условным графикам, разные очереди ограничений предусматривают следующие периоды отключения электроэнергии в сутки:

1 очередь – 4 часа ограничений

2 очередь – 8 часов ограничений

3 очередь – 12 часов ограничений

4 очередь – более 12 часов ограничений

Облэнерго самостоятельно определяют, как распределить эти ограничения в течение суток, формируя соответствующие графики для каждого региона.

НЭК "Укрэнерго" оценивает существующую мощность и прогнозирует потребление электрической энергии каждый час суток следующего дня. Если потребление превышает производство, главный диспетчер украинской энергосистемы распоряжается использовать стабилизационные или экстренные отключения всем операторам системы распределения. Без ограничения потребления могут возникнуть многочисленные аварии.

Отключения делятся на два типа: стабилизационные и экстренные. Стабилизационные отключения производятся по графику, в то время как экстренные происходят без предупреждения и определенного времени.

Актуальный график стабилизационных отключений доступен на сайте ДТЭК в разделе "Отсутствует электроэнергия". Кроме того, графики отключений теперь можно найти в чат-боте ДТЭК Viber и Telegram.

Графики отключений по областям

Группы отключений могут изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме, поэтому рекомендуется периодически проверять график актуальной информации.

Энергетики призывают граждан не включать одновременно энергоемкие приборы после возобновления электроснабжения, поскольку это может значительно повысить нагрузку на сеть и привести к авариям.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.