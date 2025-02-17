Отключение света 18 февраля: кому готовиться к ограничениям и что известно

В понедельник, 18 февраля, для промышленных предприятий и бизнеса будут введены временные ограничения мощности. Бытовые потребители пока не пострадают, но ситуация может измениться. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, но призывают граждан к экономному использованию электроэнергии.

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График ограничений:

• 06:00 – 09:00

• 16:00 – 19:00

Почему это происходит

Ракетно-дроновые атаки России нанесли серьезные повреждения энергосистеме, что заставляет операторов вводить контролируемые ограничения для стабильной работы сети.

Будут ли отключать свет в домах: В настоящее время ограничения касаются только бизнеса, но при необходимости ситуация может измениться.

Что делать

Потребляйте электроэнергию бережливо, особенно в пиковые часы.

Следите за обновлениями от вашего облэнерго.

Бизнесу следует подготовиться к возможным изменениям в графике работы.

Время и масштабы ограничений могут корректироваться в зависимости от состояния энергосистемы. Следите за официальными сообщениями, чтобы быть в курсе изменений.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожающая. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блекаут на станции. В Минэнерго 11 февраля сообщили, что в результате вражеских обстрелов обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что снова возникла реальная угроза блекаута на Запорожской АЭС из-за вражеских обстрелов. По его словам, в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.