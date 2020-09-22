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Отказались от угощения: Россияне в ТКГ испугались отравления шоколадом со стороны украинской делегации

Со слов Алексея Резника, шоколад был немецким и куплен в магазине

22 сентября 2020, 22:43
Автор:

Дмитрий Симоненко

Во время очередной минской встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, представители Российской Федерации отказались от предложенного украинцами угощения. О данном курьезном случае сообщает "24 канал" со ссылкой на выступление заместителя председателя украинской стороны в ТКГ Алексея Резникова в эфире одного из телеканалов.

Отказались от угощения: Россияне в ТКГ испугались отравления шоколадом со стороны украинской делегации

Фото: Народная правда

Со слов чиновника, во время кофе-брейка в переговорах, украинская делегация предложила участникам делегаций угоститься шоколадом. Российская сторона не оценила такого жеста со стороны украинцев, и почему-то отказалась от лакомства.

"Почему-то они переживают. А ведь шоколад куплен в Германии в магазине",- прокомментировал поведение россиян Резников.

Также вице-премьер сообщил, что украинская сторона старается не контактировать с представителями России в отсутствии французских и немецких коллег.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская сторона в Трехсторонней контактной группе признала ОРДЛО территорией Украины.


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