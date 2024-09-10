Отец с сыном переправляли уклонистов за границу: что им грозит

Во время реализации оперативной информации, пограничники Могилев-Подольского отряда задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, а также двух водителей, которые помогали им в этом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Попытка пересечения границы, фото: ГПСУ

Пограничники остановили транспортное средство недалеко от госграницы. Кроме водителя, в салоне находились два пассажира – жители Днепра и Харькова.

В ходе оперативных мероприятий пограничники обнаружили еще одного водителя, сопровождавшего группу на другом автомобиле. Выяснилось, что это был семейный бизнес. 38-летний сын перевозил "клиентов" с целью незаконного пересечения границы, а его 70-летний отец ехал впереди, контролируя маршрут движения. Трансфер был тщательно спланирован, но завершился провалом.

Установлено, что мужчины воспользовались услугами переправителей через один из мессенджеров. Получив указания, они прибыли в Винницу, где их уже ждали перевозчики. Дальше путешествие должно было продолжиться до берега Днестра. Для преодоления водной артерии мужчины взяли с собой ласты и вакуумные пакеты.

В отношении лиц, планировавших совершить незаконное пересечение границы, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП и по ст.185-10 КУоАП. Дела переданы в суд.

Водители-пособники задержаны следователями Нацполиции в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Транспортные средства изъяты.

Мероприятия по разоблачению преступной схемы проводились под процессуальным руководством Могилев-Подольской окружной прокуратуры. Продолжаются следственные действия.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

21-летний мужчина, мечтавший незаконно пересечь украинско-румынскую границу через горы, попал в четырехдневные приключения , из которых его спасли украинские пограничники.

Насмотревшись в соцсетях видео-инструктажей о горных походах, молодой человек задумал незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Закупил необходимый инвентарь, одежду и обувь, газовый баллончик для приготовления пищи. Двигаясь по онлайн картам, мужчина постоянно информировал отца о координатах своего пребывания. Но потом связь оборвалась.