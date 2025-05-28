От Украины теперь уже ничего не зависит: какой документ Трамп ждет от Путина

Исходя из последних заявлений президента США Дональда Трампа, ему действительно нужен меморандум о прекращении огня в Украине, который обещает Кремль представить. Об этом у себя в Facebook пишет политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Эксперт считает, что этот меморандум нужен, очевидно, для того, чтобы окончательно убедиться: Путин его разводил, долго и сознательно. С самого начала даже не собирался идти на уступки и выполнять требования Трампа.

"После малоприятного подтверждения и будет принято решение – однако будет опираться на приоритеты Трампа, о которых мы узнаем уже постфактум. Из содержания принятого решения. Жаль, однако от нас здесь практически ничего не зависит. Все сделает Путин, а формат и пределы реакции будет определять лично Трамп", – подытожил политтехнолог.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил, что Сенат готов ввести против России санкции, которые создадут новые проблемы для россиян. В частности, превратят страну в торговый остров. Решатся ли США на новые санкции против РФ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп был в восторге от, как он сказал "прекрасного" телефонного разговора с Путиным, который, по его словам, должен был стать шагом к мирным переговорам. Но впоследствии он снова опрокинул ответственность на Украину, заявив, что Киев и Москва должны "сесть и договориться". При этом Трамп четко дал понять лидерам европейских стран, что не намерен оказывать жесткое давление на Путина. Об этом пишет The New York Times.



