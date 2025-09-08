От «Мотор-Сичи» до дронов: в какую страну хочет инвестировать основатель Blackwater

Британское издание Guardian сообщает, что основатель крупнейшей частной военной компании США Blackwater Эрик Принс проявляет интерес к украинскому сектору беспилотников. По данным источников, предприниматель рассматривает возможность приобретения компаний, производящих дроны.

Основатель Blackwater

"Эрик собирается покупать компании, которые занимаются производством беспилотников", — цитирует издание один из источников.

По информации журналистов, внимание Принса к Украине возобновилось после его участия в программе использования дронов для целевых убийств на Гаити. Там он как советник помогал с привлечением технологий, а также якобы отправил сотни бойцов в страну, которая переживает острый кризис, но имеет важное значение для западных горнодобывающих компаний.

Подобные идеи Принс пытался реализовать и раньше. В частности, в 2018 году он предлагал властям Афганистана создать наемную армию для ведения войны, финансирование которой должно было происходить за счет местных горных проектов.

Интерес к Украине для него не нов. В 2020 году Принс представил амбициозный многомиллиардный план, предусматривавший приобретение производителя авиадвигателей "Мотор-Сич", установление контроля над заводом "Антонов", строительство собственного завода по производству боеприпасов и даже создание частной армии из украинских ветеранов войны на Донбассе.

Теперь же главным направлением его внимания стала стремительно развивающаяся сфера беспилотников благодаря войне России против Украины и становится ключевой в современных боевых действиях.

