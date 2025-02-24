От костюмов к хаки: как война изменила Зеленского

Владимир Зеленский – лидер, который изменился не только снаружи, но и внутри. Три года войны, охватившей Украину, оставили заметный отпечаток на его внешности и поведении. От официального стиля к хаки, от гладко выбритого лица до щетины – изменения очевидны. И это лишь часть того, как война повлияла на президента.

Как война изменила Зеленского. Фото: comments.ua

До начала великой войны президент Зеленский был известен своим элегантным видом в костюмах и галстуках, подчеркивавших его имидж. С началом боевых действий он изменился — на публике появляется в военной одежде: футболки, свитшоты, куртки цвета хаки стали его неотъемлемой частью. В то же время, изменения заметны и на его лице. Глубокие морщины на лбу и вокруг глаз стали отчетливее.

Темные круги под глазами, которые стали еще более отчетливыми с началом войны. Его лицо больше не отражает то безмятежное выражение, как это было до войны — теперь оно стало суровым и сосредоточенным. По сравнению с первым периодом президентства, когда Зеленский выбрит и выглядел моложе, сегодня он предпочитает короткую бороду и щетину, что придает его образу более зрелого вида.

Что касается его языка, то если в начале каденции президент пытался оставаться дипломатическим и сдержанным, сейчас его речи стали более эмоциональными и содержательными. Зеленский уже не стесняется использовать сильные выражения, даже нецензурную лексику, являющуюся проявлением его глубокой эмоциональной реакции на происходящее в стране.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину мировые лидеры приехали в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу в борьбе с российской агрессией. В столицу Украины прибыли по меньшей мере три поезда с иностранными гостями. Одной из первых в Киев на третью годовщину с начала полномасштабного вторжения прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и председатель Европейского Совета Антониу Кошта. Кто это прибыл в столицу – читайте по ссылке .