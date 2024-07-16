От какого решения Трампа ЕС уже в панике: почему это катастрофа для Украины

В Европе стремительно нарастает беспокойство относительно второго президентского срока Дональда Трампа и его влияния на внешнюю политику США. Назначение сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса в предвыборный штаб лишь усилило сомнения по поводу приверженности потенциальной новой администрации Украине и НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

"Это катастрофа для Украины", — заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС после того, как Трамп объявил Вэнса в качестве своего кандидата на пост вице-президента США.

Отношение Вэнса к Украине неоднозначное. В 2022 году он выразил безразличие к ее судьбе, заявив в интервью: "Мне, честно говоря, безразлично, что произойдет с Украиной".

Однако в феврале 2024 года, во время первого выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, Вэнс призвал к пересмотру американской поддержки Украины, а также пропустил встречу с украинской делегацией и другими сенаторами.

В последнее время риторика сенатора стала более жесткой. 39-летний политик осуждает зависимость Европы от США в вопросах военных расходов. В частности, он критикует Германию за то, что она не достигла целевого показателя НАТО по оборонным расходам в 2% от ВВП.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп определился с новым вице-президентом. В случае его победы на выборах осенью 2024 года, этот пост может занять сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Как сообщает CNN, кандидатуру Венса Трампа активно рекомендовал его сын, Дональд Трамп-младший. Выбор был сделан "в последнюю минуту" во время ужина в Мар-а-Лаго.



