От этого сериала фанатели все: скандал с Миндичем получил неожиданное продолжение
От этого сериала фанатели все: скандал с Миндичем получил неожиданное продолжение

Сериал, премьера которого состоялась 29 сентября 2025 года на "1 1", сразу завоевал симпатии зрителей и каждый эпизод ждали с нетерпением

13 ноября 2025, 14:00
Автор:
Клименко Елена

Имя Тимура Миндича в последние дни не сходит с заголовков украинских СМИ. Бизнесмена и продюсера подозревают в крупном коррупционном скандале в энергетической сфере, однако его деятельность не ограничивается этой отраслью. Миндич также участвовал в кинопроизводстве и был продюсером популярного украинского сериала "Обратное направление".

От этого сериала фанатели все: скандал с Миндичем получил неожиданное продолжение

Фото: из открытых источников

Этот проект еще до официальной премьеры попал в центр внимания из-за скандала с переозвучением главной героини. Имел ли Миндич прямое отношение к этому спору, неизвестно, однако его участие в производстве было ключевым, и он играл значительную роль в процессе создания сериала.

Премьера "Обратного направления" прошла 29 сентября 2025 года на телеканале "1 1". Первые серии сразу понравились зрителям, и каждый последующий эпизод ждали с большим нетерпением. Известность проекта заставляет общество присматриваться ко всем аспектам деятельности его продюсера, особенно после того, как Миндич попал в центр коррупционного расследования.

Пока неизвестно, было ли "Обратное направление" единственным сериалом, в котором принимал участие Миндич. Предполагается, что он мог быть причастен и к другим телевизионным или онлайн-проектам. Редакция Кино 24 проверяет эту информацию, чтобы узнать полный перечень его кинопроектов.

Следует отметить, что бизнесмен также является совладельцем студии "Квартал 95". Представители студии уже заявили, что последние скандальные события не имеют никакого отношения к команде студии или контенту, который она создает. Кроме того, Миндич является совладельцем и продюсером ютуб-канала Stadium Family. После коррупционного скандала работа канала была приостановлена на неопределенный срок, что также привлекло внимание общественности.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вслед за своим министром иностранных дел, отреагировал на очередной коррупционный скандал в Украине, сообщив об этом в Facebook.



