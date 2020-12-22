kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

23526.00

ETH/USD

628.11

LTC/USD

111.89

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события От чего умирают украинцы: новые данные Госстата
commentss НОВОСТИ Все новости

От чего умирают украинцы: новые данные Госстата

Статистика показала, какие болезни чаще всего уносят жизни украинцев

сегодня, 16:48
Автор:

Таисия Ерохина

Смертность от коронавирусного заболевания впервые с начала года превысила показатели летальности от гриппа и пневмонии в Украине. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовала Государственная служба статистики на официальном сайте сегодня, 22 декабря.

От чего умирают украинцы: новые данные Госстата

Фото из открытых источников

Так, общее количество умерших в январе-октябре 2020 года в Украине составило 485 734 человек.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 8350 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса — 396 человек. Тогда как грипп и пневмония стали причиной смерти 6818 человек.

Кроме того, чаще всего причинами смерти украинцев в этом году были такие болезни:

— некоторые инфекционные и паразитарные болезни (среди которых туберкулез и ВИЧ) — 5783;

— злокачественные новообразования (рак) — 64556;

— эндокринные болезни, расстройства питания (в частности диабет) — 1908;

— болезни нервной системы — 3580;

— болезни системы кровообращения (среди них — ишемическая болезнь сердца) — 325 156;

— болезни органов дыхания (среди которых грипп и пневмония) — 11158;

— болезни органов пищеварения — 19 557;

— болезни мочеполовой системы — 2203.

Также более 23 тыс. украинцев умерли вследствие внешних причин: ДТП (3185), утоплений (1335), пожаров (839), отравлений (1251, отдельно из-за алкоголя — 1675) и умышленных самоповреждений (5198).

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, медики рассказали, как новый вид коронавируса может отразиться на уровне смертности. Так, Великобритания определила новый вариант коронавирусной инфекции, который, отмечают исследователи, может быстрее передаваться. Вместе с тем, врачи говорят и о вероятности уменьшения смертности.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/xls/kpops1020_ue.xls
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ