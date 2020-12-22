От чего умирают украинцы: новые данные Госстата

Смертность от коронавирусного заболевания впервые с начала года превысила показатели летальности от гриппа и пневмонии в Украине. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовала Государственная служба статистики на официальном сайте сегодня, 22 декабря.

Фото из открытых источников

Так, общее количество умерших в январе-октябре 2020 года в Украине составило 485 734 человек.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 8350 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса — 396 человек. Тогда как грипп и пневмония стали причиной смерти 6818 человек.

Кроме того, чаще всего причинами смерти украинцев в этом году были такие болезни:

— некоторые инфекционные и паразитарные болезни (среди которых туберкулез и ВИЧ) — 5783;

— злокачественные новообразования (рак) — 64556;

— эндокринные болезни, расстройства питания (в частности диабет) — 1908;

— болезни нервной системы — 3580;

— болезни системы кровообращения (среди них — ишемическая болезнь сердца) — 325 156;

— болезни органов дыхания (среди которых грипп и пневмония) — 11158;

— болезни органов пищеварения — 19 557;

— болезни мочеполовой системы — 2203.

Также более 23 тыс. украинцев умерли вследствие внешних причин: ДТП (3185), утоплений (1335), пожаров (839), отравлений (1251, отдельно из-за алкоголя — 1675) и умышленных самоповреждений (5198).

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, медики рассказали, как новый вид коронавируса может отразиться на уровне смертности. Так, Великобритания определила новый вариант коронавирусной инфекции, который, отмечают исследователи, может быстрее передаваться. Вместе с тем, врачи говорят и о вероятности уменьшения смертности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!