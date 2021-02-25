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Осторожно, мошенники: в Одесской области обворовывали пенсионеров на тысячи гривен

Женщины притворялись работниками соцслужб и выманивали деньги из пожилых людей

сегодня, 09:55
Автор:

Кириєнко Анна

В Одесской области две женщины обворовывали пенсионеров. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Осторожно, мошенники: в Одесской области обворовывали пенсионеров на тысячи гривен

Мошенники в Украине обворовывали пенсионеров - каким способом. Фото: u-f.ru

Аферисты ездили по области и отслеживали одиноких пенсионеров на улицах и дворах. Мошенницы обращались к пенсионерам как социальные работники. Женщины сообщали, что они оформляют пожилым людям материальную помощь от государства. Далее пенсионеры приглашали мошенников домой, чтобы подписать все необходимые бумаги и предоставить документы.

Уже в домах женщины начинали разговор о том, что некоторые номиналы нацвалюты скоро потеряют силу, поэтому их нужно обменять на новые деньги. Наивные пенсионеры показывали свои деньги, а "соцработники" сообщали, какие гривны нужно сдать в банк. Далее они отвлекали граждан и незаметно заменяли деньги обычной бумагой.

По такой схеме женщинам удалось собрать огромную сумму. Так в одной бабушки из города Южное соцработники забрали более 50 000 гривен. Еще одну немаленькую сумму 17 000 гривен вынесли из дома пожилой женщины из Белгород-Днестровского.

Полиции удалось задержать мошенниц. Сейчас идет следствие.

Напомним, что за февраль стало значительно больше мошенников, которые пытаются выманить деньги с онлайн банка Monobank. Только с начала этого месяца аферисты звонили 385 лицам. Среди них 22 человека перевели свои средства мошенникам. Как не стать следующей жертвой аферистов читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что мошенники не только придумывают новые, более хитрые способы завладеть деньгами украинцев, а также и "воскрешают" старые схемы обмана с новым подходом. О схеме обмана читайте здесь.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/np/_sahrajki-pid-viglyadom-socpracivnic-obkradali-pensioneriv/1016824
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