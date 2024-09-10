Останутся ли украинцы без топлива во время блэкаутов: эксперт

У Украины больше горючего, чем нужно, даже если столкнется с серьезными блекаутами. Такое заявление сделал Сергей Куюн, известный эксперт в сфере горючего, на брифинге в Медиацентре Украины.

В Украине достаточно топлива для любых блэкаутов

Сергей Куюн объяснил, что когда свет выключают, то горючего для генераторов используют не более 10% всего, что есть в стране. Это касается преимущественно бензина, тогда как дизельного топлива нужно еще меньше — менее 5%.

“Чтобы оценить много это или мало, могу сказать, в течение последнего года на рынке профицит горючего составляет минимум 15%, а некоторые трейлеры считают, что и 20, и 30%. То есть у нас горючего больше, чем нам его при самых страшных блекаутах потребуется", – рассказал Сергей Куюн

Читайте также на портале "Комментарии" — ошибается тот, кто думает, что повышение цен на топливо будет происходить однократно в начале осени. На самом деле в сентябре ожидается первый этап, в рамках которого бензин может подорожать на 1,3 грн, дизтопливо – на 1,75 грн, а автогаз – на 0,16 грн. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале сайта "Обозреватель".

Кроме того, "Комментарии" писали, что Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо. Да, новый законопроект предусматривает повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. В соответствии с положениями европейских норм минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина – 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива – 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа – 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 6 ).