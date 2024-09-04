"Остался только мужчина": семья во Львове погибла от российских обстрелов

Сегодня утром Львов потряс страшная трагедия: во время российской атаки погибла вся семья, уцелел только один человек. В результате обстрела погибли жена Евгения и трое их дочерей — Ярина, Дарья и Эмилия. Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил эту информацию, выразив глубокие соболезнования и поддержку пострадавшему отцу.

Трагические последствия обстрела Львова: в семье остался только отец

"После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина. Жена Евгения и трое их дочерей — Ярина, Дарья и Эмилия — погибли в собственном доме", — отметил Садовый в своем обращении.





К моменту атаки вся семья находилась дома, когда российская ракета попала в жилой дом. Евгения вместе с тремя дочерями не имели никакого шанса на спасение. Старшей дочери, Ярине Базилевич, было всего 21 год. Она работала в офисе "Львов — молодежная столица Европы 2025" и была активной участницей общественной жизни города.

"В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее. Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память", — заявил мэр Львова.

Читайте на портале "Комментарии" — Количество пострадавших в результате утреннего удара по Львову возросло до 47 человек, среди них есть дети. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасательные работы на месте продолжаются непрерывно: чрезвычайники уже спасли 12 человек, однако 7 человек погибли, в том числе и дети.