Остальные подождут: украинским чиновникам за год увеличили зарплату почти на четверть

Зарплата украинских чиновников выросла: средний уровень доходов в 2024 году увеличился на 24%. Об этом сообщает YouControl.

Фото: из открытых источников

Вице-премьер-министр Алексей Чернышев возглавил список наиболее оплачиваемых членов правительства с доходом в 37,5 млн. грн. Он также лидер среди членов Кабмина по объему задекларированных денежных активов, которые на конец 2024 года составляют около 137 млн грн.

В пятерку богатейших министров вошли Денис Шмигаль (9,7 млн грн), Герман Сметанин (7,4 млн грн), Рустем Умеров (6,8 млн грн) и Михаил Федоров (6 млн грн).

Лидерами по темпам роста зарплат в 2024 году стали министры Светлана Гринчук (71%), Рустем Умеров (65%), Андрей Сибига (55%) и Наталья Калмыкова (52%).

Однако не все члены правительства получили повышение: зарплаты Николая Точицкого, Германа Сметанина и Оксена Лесного в 2024 году снизились более чем на 7%.

У 13 из 21 членов правительства более 50% их дохода состоит из официальной зарплаты.

Напомним, до 1 апреля 2025 года государственные служащие должны подать ежегодную декларацию о своих доходах и имуществе. Однако многие руководители крупных государственных предприятий продолжают игнорировать это требование.

Ранее стало известно, что информация о доходах и имуществе посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии, экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного засекречена. НАПК и посольство объяснили причину. Также отмечается, что в 2024 году украинцы задекларировали доход в размере 88,2 млрд. грн., что на 59% больше по сравнению с прошлым годом, по данным Государственной налоговой службы.

Портал "Комментарии" уже писал, что зарплаты народных депутатов Украины выросли в среднем на 9-10 тысяч гривен ежемесячно. Об этом сообщила парламентская аналитика Движения "Честно" София Лазарова в эфире телеканала "Киев24".