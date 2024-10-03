Остались без света: в какой области сейчас проблемы с электроснабжением

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Черновалова Кристина
В некоторых регионах Украины объявлены аварийные отключения света, в частности, в Сумском районе и городе Сумы. Причиной послужила критическая ситуация в объединенной энергосистеме Украины, обусловленная террористическими атаками со стороны российской армии. Энергетики активно работают над ликвидацией аварийной ситуации, но призывают сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Аварийные отключения света в Сумах и Полтавской области
Как отмечает "Сумыоблэнерго", аварийные отключения носят временный характер. На официальном сайте компании можно проверить свою очередь обесточивания при аварийных отключениях, введя свой счет в соответствующем разделе.
Со схожими проблемами столкнулись и жители Полтавщины и Харьковщины. Как сообщается, в этих регионах ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики прилагают максимум усилий по восстановлению электроснабжения.
Несмотря на текущие отключения, "Укрэнерго" сегодня вечером информировало, что на 3 октября отключений электроэнергии не прогнозируется. Однако важно следить за рекомендациями по использованию мощных электроприборов, чтобы помочь системе избежать перегрузки
Жителям регионов, где введены аварийные отключения, следует помнить несколько важных рекомендаций:
Сохраняйте спокойствие : Не паникуйте. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, и большинство отключений временные.
Следите за официальными источниками информации : Проверяйте новости и обновления через официальные сайты и страницы местных энергокомпаний. Особое внимание обратите на разделы с графиками отключений.
Рассчитывайте на альтернативные источники энергии : Если есть возможность, используйте генераторы, аккумуляторы или свечи. Позаботьтесь о заряженных павербанках для телефонов.
Используйте электроприборы в правильное время : Рекомендуется использовать мощные электроприборы в период максимальной эффективности солнечных электростанций (СЭС) – с 10:00 до 16:00.
Соблюдайте экономию : Во время восстановления электроснабжения следует избегать одновременного включения большого количества приборов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на систему.
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