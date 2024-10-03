Остались без света: в какой области сейчас проблемы с электроснабжением

В некоторых регионах Украины объявлены аварийные отключения света, в частности, в Сумском районе и городе Сумы. Причиной послужила критическая ситуация в объединенной энергосистеме Украины, обусловленная террористическими атаками со стороны российской армии. Энергетики активно работают над ликвидацией аварийной ситуации, но призывают сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Аварийные отключения света в Сумах и Полтавской области

Как отмечает "Сумыоблэнерго", аварийные отключения носят временный характер. На официальном сайте компании можно проверить свою очередь обесточивания при аварийных отключениях, введя свой счет в соответствующем разделе.

Со схожими проблемами столкнулись и жители Полтавщины и Харьковщины. Как сообщается, в этих регионах ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики прилагают максимум усилий по восстановлению электроснабжения.

Несмотря на текущие отключения, "Укрэнерго" сегодня вечером информировало, что на 3 октября отключений электроэнергии не прогнозируется. Однако важно следить за рекомендациями по использованию мощных электроприборов, чтобы помочь системе избежать перегрузки

Что делать во время аварийных отключений?

Жителям регионов, где введены аварийные отключения, следует помнить несколько важных рекомендаций:

Сохраняйте спокойствие : Не паникуйте. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, и большинство отключений временные. Следите за официальными источниками информации : Проверяйте новости и обновления через официальные сайты и страницы местных энергокомпаний. Особое внимание обратите на разделы с графиками отключений. Рассчитывайте на альтернативные источники энергии : Если есть возможность, используйте генераторы, аккумуляторы или свечи. Позаботьтесь о заряженных павербанках для телефонов. Используйте электроприборы в правильное время : Рекомендуется использовать мощные электроприборы в период максимальной эффективности солнечных электростанций (СЭС) – с 10:00 до 16:00. Соблюдайте экономию : Во время восстановления электроснабжения следует избегать одновременного включения большого количества приборов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на систему.



