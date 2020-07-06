Особый статус Донбасса в Конституции: может ли Украина пойти на условие РФ

Эксперты оценили для издания "Комментарии" результаты встречи помощников глав государств "нормандского формата" в ракурсе урегулирования ситуации на Донбассе.

Встреча состоялась в Берлине 3 июля. С украинской стороны присутствовали вице-премьер-министр, глава делегации Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По итогам "рандеву" РФ потребовала от Украины скорейшего закрепления в Конституции особого статуса Донбасса. В свою очередь, президент Владимир Зеленский уверяет, что никто не в праве требовать подобного от Украины.

"Москва делает всё возможное, чтобы "узаконить" свою будущую агрессию против Киева"

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко отмечает: "Если Украина прогнется и вступит в диалог с марионетками "Л/ДНР" – это завершится очередным Майданом в Киеве, свержением действующей власти и, вероятнее всего, гражданской войной в Украине".

Именно такого сценария, подчеркивает эксперт, хочет РФ, чтобы использовать свои 28 подготовленных батальйонно-тактических групп на границе с Украиной с целью "спасения украинского народа от националистической милитаристской хунты".

"Москва делает всё возможное, чтобы "узаконить" свою будущую агрессию против Киева, хотя бы в глазах собственного народа, – уверен Валерий Кравченко. – Международная реакция Путина, который строит свой новый Советский Союз 2.0, после утверждения в новой Конституции РФ примата российского законодательства над международным, волнует лишь во вторую очередь. Санкции? Это РФ уже проходила. Всего через 5 лет после агрессии, например, отношения РФ с ФРГ вышли на уровень 2013 г. по уровню инвестиций. И это несмотря на то, что Меркель последовательно осуждает РФ за Крым и Донбасс".

Путин, по мнению директора Центра международной безопасности, отлично усвоил урок – Россию боятся из-за ее непредсказуемости, и не хотят воевать с ней за интересы третьих стран.

"У Москвы есть две опции – превратить всю Украину в подобие "серой зоны", как сейчас происходит на оккупированных территориях, инспирировав тут войну. Или зафиксировать нынешний статус-кво, присоединив к себе в статусе федеративных территорий (по новой Конституции) непризнанные республики в пространстве от Грузии до Молдовы, – говорит Валерий Кравченко. – Очевидно – второй сценарий нежелателен России, так как ей не нужны "рты на иждивении", хоть и искренне любящие "русский мир". Москва будет до последнего проталкивать территории ОРДЛО со своими там "представителями" как часть Украины, ожидая, когда Киев допустит фатальный промах".

"Украине придется какие-то позиции уступить"

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин уверен: прежде, чем что-то требовать, РФ должна сама исполнять важнейшие пункты Минских соглашений – прекращение огня, выведение иностранных подразделений.

"Этого РФ и подконтрольные ей ОРДЛО не выполняют, – подчеркивает военный эксперт. – К тому же, представители ОРДЛО, которые входят в украинскую часть ТКГ (а они ведь – тоже голос Донбасса), выступают против изменения в Конституцию по указке оккупантов. Особый статус, да еще и закрепленный в Конституции – это украинские "красные линии", переходить которые крайне опасно".

При этом, отмечает Влад Волошин, искусство переговоров – это искусство компромиссов. И есть вероятность, что Украине придется какие-то позиции уступить.

"Но лишь если мы увидим, что оппонент идет на какие-то уступки, что стрельба прекратилась, – поясняет эксперт. – К тому же, важно понимать, что изменения в Конституцию Украины – не настолько простой процесс, чтобы его быстро осуществить. А обе стороны конфликта (Россия и Украина), как я понимаю, в последнее время стремятся именно к "быстрому миру". Но для этого в ОРДЛО должны начаться определенные процессе реинтеграции, которых пока и рядом нет".

Так, на те же выборы, должна дать "добро" миссия ОБСЕ, оценив обстановку. А в данный момент наблюдателей всё чаще не пускают в те или иные районы оккупированного Донбасса. Не говоря уж о том, что обстрелы и перемещения боевиков продолжаются.

"Чтобы взять под контроль участок границы – даже на следующий день после выборов – тоже должен быть проведен достаточно сложный комплекс мер, – говорит Влад Волошин. – Это ведь не просто – одни вышли, другие зашли. Никто не может дать гарантий безопасности этого процесса. Тут должна быть какая-то международная организация (скорее всего, та же Миссия ОБСЕ)".

По мнению эксперта, наши европейские партнеры по нормандскому формату – Германия и Франция – должны давить на РФ, чтобы та шла на выполнение важнейших безопасных пунктов соглашений.

"А уж потом кто-то может что-то требовать от Украины, – считает Влад Волошин. – В том числе, политическую часть договоренностей. Но – с учетом внутренней ситуации в нашей стране, где особый статус Донбасса воспринимается весьма болезненно".

"Ситуация складывается в пользу РФ"

Судя по риторике РФ, Украина со времени последней встречи "нормандской четверки" не достигла никаких преимуществ для того, чтобы усилить свою переговорную позицию. Такое мнение высказала директор общественной организации "Украинская правовая консультативная группа", член комиссии по реинтеграции Донбасса при президенте Украины Надежда Волкова.

"Россия продолжает политику булинга по отношению к Украине, – подчеркивает эксперт. – Она манипулирует, пытаясь возложить всю ответственность за достижение результатов в мирных переговорах на нашу страну".

Позиция Украины сводится к отказам подчиняться навязанным условиям, но при этом с конструктивом – проблемы.

"Наши власти не имеет никаких существенных аргументов и позиций для того, чтобы не только отказываться от выполнения условий, но и сформировать преимущественную позицию над РФ. В том числе – в глазах Германии и Франции – партнеров по нормандскому формату", – говорит Надежда Волкова.

По ее мнению, в данный момент ситуация складывается в пользу РФ.

"Чем дольше конфликт находиться в замороженном состоянии, тем больше времени у них увеличивать свою сферу влияния. В частности, создавая "нужную" идеологию среди населения ОРДЛО", – поясняет Надежда Волкова.

Как сообщалось, Резников рассказал, сколько денег тратит Россия на оккупированные территории.

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